11 Ocak Saat 11: Yüzlerce akademisyen devleti barışa çağıracak

Barış İçin Akademisyenler Girişimi inisiyatifinde Ankara ve İstanbul'da bir araya gelecek binin üzerinde akademisyen, bölgedeki operasyonlara son verilmesi çağrısı yapacak. Akademisyenler ayrıca son dönemde ODTÜ'de "namaz kılan öğrencilere dayak" iddialarının ardından başlayan tartışmalar nedeniyle "üniversitelere yapılan baskı ve saldırıların durdurulması" çağrısında bulunacak. Eş zamanlı düzenlenecek basın toplantıları yarın (11 Ocak Pazartesi) saat 11:00'da Taksim’de Gönen Otel'de ve Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlenecek. Basın toplantılarında bini aşkın Türkiyeli akademisyenin yanı sıra, 300'den fazla uluslararası destekçinin imzaları paylaşılacak.

Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'nin değişik üniversitelerinde çalışan 1000'den fazla akademisyen ve araştırmacı, devletin Cizre, Dargeçit, Silvan, Silopi, Sur ve daha bir çok yerde başta Kürtler olmak üzere tüm vatandaşlarına karşı işlediği suçlara ortak olmayacağız diyoruz. Devleti bu bölgelerde işlediği suçlardan sorumlu tutuyor, hesap vermesini istiyoruz. Ayrıca devleti bir an evvel müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz.

Bu basın toplantısında hem üniversitelere

yapılan baskı ve saldırılar, hem de devletin Kürtlere karşı

işlediği insanlık suçlarını konuşacak bundan sonra

akademisyenler olarak devam edeceğimiz mücadelemizin yol

haritasını paylaşacağız."