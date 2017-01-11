11 Ocak İngiltere basın özeti

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in göç politikalarına yaklaşımındaki 'u-dönüşü' ve ünlü İngiliz savaş muhabiri Clare Hollingworth'in ölümü, 11 Ocak'ta İngiliz basının manşetlerine yansıyor.

Daily Telegraph, baş sayfasında yer verdiği haberde Jeremy Corbyn'in serbest dolaşımın sağlanması konusunda geri adım attığını, partinin göç politikalarının "kaosta" olduğunu yazdı.

Guardian gazetesi de, Corbyn'in gelir eşitsizliği konusunda bir düzenleme teklif ettiğini, ancak tavan ücret önerisini geri çektiğini aktardı.

Corbyn, patronların şirketlerindeki en düşük ücreti alan çalışanlarından 20 kat daha fazla maaş almasının önüne geçilmesi gerektiğini söylemişti.

2. Dünya Savaşı'nı dünyaya duyuran gazeteci Clare Hollingworth'un ölümü, birçok gazetenin en geniş yer verdiği haber oldu.

Daily Telegraph, gazetenin eski çalışanı da olan Clare Hollingworth'un ölümünün ardından anılar ve fotoğraflarla andığı usta savaş muhabiri için, "Yüzyılın haber atlatmasının arkasındaki kadın" betimlemesini yaptı.

Daily Telegraph'ın yazısında, ünlü savaş muhabirinin dış haberler editörünün yanına gelerek "Sevgili çocuk. Bu ara yurtdışı seyahati var mı? Peki savaş?" dediği aktarıldı:

"Günlerce süren görevlerden sonra ülkesine dönen diğer gazetecilerden farklı olarak, dostlarıyla içki içmeye gitmeden önce banyo yapma adeti yoktu. Bir gün arkadaşları ona şöyle dedi: 'Clare, çetin ceviz olduğunu biliyoruz ama rica ediyoruz git ve duş al'"

Financial Times'da isimsiz olarak yayımlanan bir yazıda ise, Türkiye'de ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

"Türkiye'nin kendi kendine olan güven krizi" başlığıyla verilen yazıda, "Yalnızca faiz oranında hızlı ve büyük bir artış liranın istikrarını sağlayabilir" ifadeleri yer aldı ve şöyle devam edildi:

"Türkiye, iktidardaki AK Parti'nin başa geldiği 2002'den beri, tam gelişmiş döviz krizine her zamankinden daha yakın görünüyor. Geçtiğimiz 3 ayda lira, dolar karşısında değerinin 5'te birini kaybetti ve yerli yatırımcıların ülkelerinin ekonomisiyle ilgili beklentilerinde güven kaybı yaşandı.

Yazıda Türk lirasının zayıfladığı 2011 ve 2014'ten farklı olarak, bu dönemde asıl endişelerin Türkiye'deki "kötüleşen güvenlik sorunları ve çalkantılı siyaset" olduğu belirtildi:

"Hasarın bir bölümü hükümetin kontrolünün dışındaki koşullardan kaynaklandı, ancak büyük bir bölümü kendi kendilerine yarattıkları koşullardı.

"Yatırımcıların sadece Erdoğan'ın iktidarı elinde tutmak için yasama, yürütme ve yargıyı ele geçirmesi halinde güvenlerini yeniden kazanacağı fikri absürt. Erdoğan Türkiye'deki en temel kurumların işleyişini tehlikeye atıyor.

"Piyasaların çoğunlukla öngörülebilir otokrasileri zayıf demokratik hükümetlere tercih ettiği fikri doğru olabilir. Rusya'ya yaptırımların uygulanmaya başlamasından sonra Putin'in popülaritesini düşünürsek, çoğunlukla seçmenler de yabancılara suçu atıldığı takdirde ekonomik zorlukları kabullenebilir.

"Ancak Erdoğan'ı daha önce görülmemiş bir refah düzeyinin sözünü verdiği ve bunu sağladığı için destekleyen Türk seçmenlerin, yine aynı şekilde hissetmesi ihtimali düşük"