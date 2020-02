11 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Ağaoğlu: \"Trabzonspor, Avrupa futbolunda marka olur\"

\"Kadronun değeri 11 milyon Euro ve futbol oynuyor\"

\"100\'ün üzerinde yabancı oyuncu gelmiş ve gitmiş son 10 yıl içerisinde, kulübün geldiği nokta ekonomik olarak iflas noktası\"

\"Zirve yarışından asla vazgeçmeyeceğiz\"

\"Trabzonspor, dünya futbolunda dahi örnek olarak gösterilen bir takım olacak\"

\"Yusuf ve Abdülkadir performanslarının daha yüzde 50\'sine ulaşmadı\"

\"Yusuf ve Abdülkadir\'e olan güvenimizden 5-0\'lık Malatya yenilgisi sonrası sahaya Uğurcan ve Hüseyin ile sahaya çıktık\"

\"O kararı almak yürek ister mi, hayır o kararı almak beyin ister\"

(ÖZEL) Hikmet Karaman: \"Önceliğimiz şehrimizin plakası 38 puan\"

\"Yaşlı bir ligimiz var\"

\"Krizler genç oyuncular için fırsat\"

\"Şampiyonluk yolunda Başakşehir avantajlı\"

(ÖZEL) Aurelien Chedjou: \"Başakşehir şu an en iyi mevcut projeye sahip takım\"

\"Zorlukları atlattım\"

\"Görevim; bu rekabetin içerisinde olmak ve her zaman takımım için en iyisini yapmak\"

\"Samet Aybaba her zaman özgürlüğü ve sorumluluğu oyuncularına bırakan bir hoca\"

\"Türk futbolu, taktiksel açıdan Avrupa\'dan oldukça aşağıda\"

GALATASARAY

11.00 Antalya kampını tamamlayan sarı kırmızılılar, Almanya\'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah beyazlılarda kamp çalışmaları devam edecek.

14.00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.



FENERBAHÇE

18.00 Sarı lacivertliler, hazırlık maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

- Sarı lacivertli kafile mücadelenin ardından Antalya kampını noktalayarak İstanbul\'a dönecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 İkinci devre çalışmaları devam edecek.

17.00 Turuncu lacivertliler, Hollanda ekibi Ado den Haag ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR

17.00 Bordo mavililer, kamptaki ikinci hazırlık maçını Macaristan\'ın MTK Budapeşte takımı ile oynayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.30 Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate resmi sözleşmeyi imzalayacak.

14.00 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, Antalya Belek\'te başlayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.30 Antalyaspor - Partizan Belgrade

18.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22.00 Santa Clara - Benfica (Galatasaray\'ın rakibi)

BASKETBOL

-Euroleague-

21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

19.00 Galatasaray - Jeopark Kula Bld.