1.1 miyon dolar borcu var!

Sahil Güvenlik dizisinin yıldızı Pamela Anderson borç batağında...

ABD’de yaşayan Anderson’ın kapısına, vergi alacağını tahsil etmek isteyen devlet ve evinin tadilatını yapan alacaklı inşaat firmaları dayandı. ABD’li People dergisinin mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberde, 1.1 milyon dolar tutarındaki borçlarını ödeyemeyen yıldızın Malibu’daki villasına haciz geleceği açıklandı. Villasının tadilatını yapan 5 ayrı inşaat firmasının Anderson’dan alacaklı olduğu yazılan haberde, yıldızın ayrıca 2007’de eksik vergi ödediği belirtildi. Baywatch dizisiyle ünlenen Anderson, birçok kez “Playboy” dergisinde kapak kızı olmuştu

