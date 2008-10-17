11 milyonluk Süper Loto ikramiyesi Kemer'i karıştırdı

Süper Loto'da büyük ikramiyenin çıktığı kuponun oynandığı Kemer'de, banka yetkilileri 11 milyon 297 bin 123 YTL'yi kazanan talihliyi arıyor.



Süper Loto'da büyük ikramiye olan 11 milyon 297 bin 123 YTL, Kemer ilçesine çıktı. Kuponu, Aslanbucak Mahallesi eski Sanayi Çarşısı'nda bulunan Sanayi Büfe'de oynayan talihli henüz ortaya çıkmadı. 11 bin 800 nüfuslu olan ilçede Süper Loto oynatan 4 büfe bulunuyor. Sabah erken saatlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından telefonla aranan Sanayi Büfe, banka şubelerinin görevlilerinin de akınına uğradı.



Büfede satış yapan 28 yaşındaki Hasan Taşkıran, büfenin ağabeyine ait olduğunu ancak lotoyu kendisinin oynattığını, son gün 250'ye yakın kişinin büfeden kupon yatırdığını söyledi. Taşkıran, “Özellikle son gün büfemizin önünde sıra oldu. Ancak, kuponlarını yatıran herkesi tanıyorum. Bir bölümü devlet memuru, bir kısmı esnaf, bir kısmı da Kemer'in yerlisi. Büfe, İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında olduğu için çok sayıda polis memuru da Süper Loto oynamıştı. Yani buradan loto kuponu yatıranlar Kemer'de ikamet eden insanlar. Loto kuponunu doldururken, insanlar bana `Çıkarsa sizi de görürüz' demişti. Umuyorum ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır'' diye konuştu.



Bankacılar talihlinin peşinde



İlçede bulunan bankaların şubelerinin çalışanları da sabah saatlerinden itibaren büfenin önünde toplanmaya başladı.

Loto talihlisi henüz ortaya çıkmazken, ilçede herkes birbirinden şüpheleniyor. Bazıları büyük ikramiyeyi birbirine şaka amaçlı kullanırken, bazıları banka şubelerini arayarak büyük ikramiyenin arkadaşına çıktığını söyleyerek isim veriyor.



Tek başına oynadı



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi dün gece yapıldı.

Yedi haftadır devreden oyun, 8'inci devir haftasında bir talihlinin yüzünü güldürdü. 52'inci hafta çekilişinde 21, 25, 37, 39, 46 ve 50 olarak belirlenen numaraları bir kişinin oynadığı belirlendi. 6 rakamı tek başına bilen kişi, 11 milyon 297 bin 123 YTL kazandı.

