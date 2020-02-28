11 milyon Brezilyalı Dünya'nın düz olduğuna inanıyor

Brezilyalı anket şirketi Datafolha, ülkede yaşayan 11 milyondan fazla kişi Dünya'nın düz olduğuna inandığını açıkladı. Anket şirketinin rakamları ülke nüfusunun yüzde 7'sinin Dünya'nın düz olduğuna inandığı anlamına geliyor.

AFP'nin haberine göre, ülkenin aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kişiliğinde somutlaşan entelektüalizm karşıtlığı ve iklim krizi şüpheciliği Brezilya'da yükselişte. Bolsonaro'nın en önde gelen ideologlarından, yazar ve eski astrolog Olavo de Carvalho da daha önce "Düz Dünya teorisini çürütemeyeceğini" söylemişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Datafolha'nın verilerine göre, Dünya'nın düz olduğuna inanan Brezilyalıların çoğu erkek. Ayrıca çoğu Katolik ya da Evanjelik Hıristiyan. Ayrıca bu görüştekilerin çoğunun eğitim seviyesi göreceli olarak düşük.

YouTube'da yüz binlerce takipçi

Brezilyalı Düz Dünya savunucularının en önde gelenlerinden biri Sao Paulo Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış bir jeofizikçi olan Afonso De Vasconcelos. Büyük bir Düz Dünya savunucusu topluluğuna sahip olan ABD'de ikamet eden Vasconcelos'un "Gerçek Bilim" (Ciencia de Verdade) adlı YouTube kanalını 345 bin kişi takip ediyor.

Bir diğer çok takipçili Düz Dünya savunucusu Siddharta Chaibub'un "Profesör Düz Dünya" adlı kanalınıysa yaklaşık 300 bin kişi takip ediyor. Geçen sene kasım ayında Sao Paulo'da ülkenin ilk Düz Dünya toplantısını organize eden Chaibub'un etkinliğine yüzlerce kişi katılmıştı.

"Kesin olarak bildiğim iki şey var: Biri bir gün öleceğim, diğeri de Dünya'nın düz olduğu"

Ajansa konuşan ve Sao Paulo'da Düz Dünya savunucularının toplanma yeri haline gelen bir restoranın sahibi olan Ricardo adlı Brezilyalı da müdavimleri gibi Dünya'nın küre olmadığını savunuyor.

"Kesin olarak bildiğim iki şey var: Biri bir gün öleceğim, diğeri de Dünya'nın düz olduğu" diyen Ricardo'ya göre ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) insanları kandırıyor. Ricardo "İnsanlık Ay'a hiç inmedi. O bir film stüdyosuydu" ifadelerini kullanıyor.