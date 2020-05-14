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Koronavirüs

11 Mayıs'ta sıfır yeni vaka olduğu açıklanmıştı; Zonguldak'ta yeni vakalar tespit edildi

Kentte ilk kez dün Koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi

14 Mayıs 2020 15:43

Zonguldak'ta yeni tip korona virüsle mücadelede 11 Mayıs günü sıfır yeni vaka ve vefat istatistiğinin açıklanmasının ardından geçen 3 günde 3 yeni vaka daha tespit edildi. Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadelesinde giriş -çıkış yasağı bulunan Zonguldak'ta ilk kez dün Koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi. 

Zonguldak'ta 750 olan vaka sayısı son 3 günde 3 artarak 753'e yükseldi. Üç yeni vakanın tespit edilmesinin ardından filyasyon ekipleri, vaka görülen üç kişinin temas kurdukları kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Öte yandan yoğunluğun yaşandığı Gazipaşa Caddesi, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen sakinliğini koruyor. 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması sürdürülüyor. (İHA)

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