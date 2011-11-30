11 liseliye karşı 100 polis onlarca da zabıta!

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İzmit’te sık sık protesto gösterilerine sahne olan İzmit’teki Sabri Yalım Demokrasi Parkı’nda 2 gün önce Kocaeli Gençlik Derneği üyesi olduklarını söyleyen ve Füze Kalkanı Projesi’ni protesto eden 17 lise öğrencisi, polis tarafından gözaltına alınmıştı.Lise öğrencilerinin çoğunlukta olduğu belirtilen gençlerin gözaltı alınması, dün akşam yürüyüşle protesto edilirken, bugün de akşam saatlerinde aynı yerde 5’i kız 11 öğrenci biraraya geldi. 11 liseli, gözaltıları kınayarak, ’Baskılar bizi yıldıramaz’ yazılı pankartı yere serip oturdukları yerde şarkılar söylemeye başladı.Gençlerin bu protestosu çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken, olay yerine önce onlarca belediye zabıtası geldi. Zabıta ekipleri onların çevresini sararak karşı koyanları tartaklarken, bu kez olay yerine 100’e yakın polis memuru geldi. Aralarında bir de Emniyet Müdür Yardımcısı’nın olduğu görülen polisler, gençleri yerlerde sürükleyip başlarını kollarının arasına alıp sıkarak polis araçlarına götürdü. 11 gencin önce zabıtalar, sonra polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması, çevredeki bazı kişiler tarafından da tepkiyle karşılandı.