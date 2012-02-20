'11 kişiyi öldüren bombacıyı, MİT muhbiri diye elimden aldılar'

T24 - Batman'da minibüs durağına konulan beş bombadan birinin patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Korucu köylerine seferlerin yapıldığı durakta, patlamaya hazır 4 bomba da etkisiz hâle getirildi.

Aksiyon Dergisi'ne konuşan dönemin Batman Valisi Salih Şarman, 1 kişinin gözaltına alındığı süreçte yaşananların, son dönemde PKK/KCK operasyonlarında MİT muhbirlerinin yakalanmasıyla paralellik taşıdığını anlatıyor: "Polis olayı çözdü. Ama, kurumlar arasında çatışma çıktı. Çünkü bombayı koyan MİT elemanıydı. Baskılardan şahsı teslim ettim."

Emekli Vali Salih Şarman, 1993 yılında Batman'a vali olarak atanınca, görevli olduğu şehirde terörle mücadeleye karşı bir proje hazırladı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'e sunduğu proje kabul görünce 3 milyon lira da maddî destek aldı. Teröre karşı tümen gibi büyük askerî birliklerle değil operasyon gücü yüksek küçük birlikler oluşturulmaya başlandı. 800 civarında genç korucu, dağda terör örgütüyle mücadele edecek şekilde eğitildi. Korucular, polis ve jandarmayla birlikte küçük operasyon birlikleri olarak yeni silahlarla dizayn edildi. Vali Şarman'ın korucuları aktif bir şekilde kullanması, onları terör örgütünün hedefi haline getirdi.

Yaşadıklarını haber dergisi Aksiyon'a anlatan Salih Şarman, "Koruculuk sistemini kabul edenlere özel cezalandırma operasyonu yapılıyordu. Batman merkezine yakın bir köyümüz uzun süre korucu olmamak için direndi. PKK, imamını öldürdü. Gittik anlattık, 20 kişiye silah verdik. Bir hafta sonra şehir merkezinden o köye kalkan minibüslerin durağını TNT kalıplarıyla patlattılar. 11 kişi öldü o olayda. Kolları, bacakları bahçelerden topladık. 5 dakika sonra patlasaydı en az 50 ilkokul çocuğu ölecekti, çünkü okul dağılacaktı." diyor.

Emniyet İstihbarat'ın çok iyi çalıştığını söyleyen Vali Şarman, minibüs durağına bomba koyan kişiye ulaşıldığını belirtti. 11 korucunun öldüğü minibüs durağı saldırısıyla ilgili Şarman'a göre teknik takibe yakalanan MİT muhbiri şifreli konuşuyordu ancak bu konuşma çok kapalı değildi, şüphe üzerine bu kişi evinden alındı. Ancak MİT elemanının alınması, kurumlar arasında gerilime sebep oldu. MİT'in bu durumdan rahatsız olması üzerine dönemin OHAL Valisi Ünal Erkan, Salih Şarman'ı arayıp Diyarbakır'dan 'konuyla ilgilenmek üzere' Batman'a geldiğini söyledi. Şarman, "O olayda kimseyi evine yollamadım, bir kişi teknik takibe yakalandı. Alındı, fakat MİT 'bizim elemanımız' diye devreye girdi. Bayağı ciddi gerginlik oldu. Ünal Erkan kalkıp Diyarbakır'dan geldi. Toplantılar yapıldı. Konuyu devrettim." dedi. Şarman, "Aldığınız kişinin rolü neydi?" sorusuna şu cevabı veriyor: "Olayın faili olarak alındı. Öyle rastgele alınmadı. MİT'in elemanı, ama kadrolu değildi. Terör örgütünün eline malzeme vermemek için MİT muhbirini teslim ettim." Şarman, görev yaptığı 1993-1997 yılları arasında MİT'in, kendisine ciddi istihbarat vermediğini de söylüyor.

İstihbarat örgütlerinin terör örgütlerinin içine sızdığını, PKK'nın da içine giren yeni isimleri sadakat testine tabi tuttuğunu söyleyen Vali Şarman, "PKK 'git ananı vur' der. Bunu yaptırdıkları çok insan vardır. Gözünü kırpmadan vurursa kabul görür. Aralarına alırlar, eylem boyunca takip ederler. Ateş ederken havaya mı ediyor, rapor verirler. Ona göre karar verir. İstihbarat örgütlerinin suça karışmaması mümkün değil. Bir MİT ajanı PKK'nın içine girdi, 'Hadi bakalım, şuradan askerî servisler geçiyor. Al uzaktan kumanda, bunu patlatacaksın.' Yanlış patlattı, gelmeden patlattı. Öldürürler." diyor.