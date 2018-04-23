11 kişinin yaralandığı köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da geçen yıl pazar yerinde çıkan tüfek, bıçak ve sopaların kullanılıp 11 kişinin yaralandığı kavgada, 3\'ü tutuklu 14 sanığın Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'yaralama\' suçundan yargılanmalarına başlandı. Kavganın, tutuklu sanıklar Muammer Dönmezer (31) ve amcası Hakan Dönmezer\'in (36), daha önce yedikleri köftenin parasını vermedikleri için seyyar köfteci Mehmet Ali Durgut\'un (31) köfte vermemesi üzerine çıktığı ileri sürüldü.

Olay, geçen yıl 4 Temmuz günü merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre pazarda seyyar köftecilik yapan Mehmet Ali Durgut\'un yanına Muammer Dönmezer ve amcası Hakan Dönmezer gelip, köfte istedi. Durgut da kendisine yardımcı olan yeğeni Aziz Yeşil\'e (34), \'\'Daha önce gelip köfte yiyip parasını vermediler. Para almadan köfte verme\'\' diye uyarıda bulundu. Yeşil de, parasını almadan köfte vermeyeceğini söylemesi üzerine iddiaya göre Muammer Dönmeze, ‘Nasıl vermezsiniz?\' diye tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki pazarcılar müdahale edip ayırdı.

PAZAR YERİNE GELİP SİLAHLA TARADI

İddiaya göre, Muammer Dönmezer bir süre sonra amcası Hakan ve babası Sedat Dönmezer (52) ile birlikte elinde tüfekle pazar yerinde kavga ettiği bölgeye tekrar geldi.

Muammer Dönmezer, tüfekle rastgele ateş açarak pazarcı Abdulaziz Turan (34), Mücahid Veysel Başoda (27), Suriyeli uyruklu İlyas Halil (21), Ali Sözüan (32), Bedrettin Güler (32) ve Ahmet Koçak\'ı (32) bacaklarından yaraladı. Kavgada Halil İbrahim Akkuş (36) başından bıçaklanarak, Saim Güler (52) ile saldırganlar Muammer Dönmezer, babası Sedat ve amcası Hakan Dönmezer de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olayda köfteci Mehmet Ali Durgut ve yeğeni Aziz Yeşil yara almadı. Çıkan arbedede yaralanan baba, amca ve oğul da, pazar yerinden uzaklaşıp yakındaki akrabası Sevgi U.\'nun (60) evine saklandı. Polis, 3 kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı.

ÖFKELİ GRUP EVE SALDIRDI

Olayı duyup Sevgi U.\'nun evine gelen akrabaları Bahri Urdemir (24), Muammer Dönmezer\'e ait üç tekerlekli motosikletin arkasına sakladığı diğer tüfeği alıp pazar yerine gitti, havaya ateş açtı. Orada bulunan pazar esnafı da Urdemir\'i, yakalayıp saldırdı.Bahri Urdemir, kalabalığın elinden kurtularak Sevgi U.\'nun evine gelip saklandı. Pazar yerindeki kalabalık esnaf grubu, ellerinde tüfek, tabanca ve sopalarla Sevgi U.\'nun evine gelip, saldırdı. Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık evden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan Muammer, babası Sedat ve amcası Hakan Dönmezer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KENDİMİZİ SAVUNDUK

Tutuklu 3 kişi ile birlikte olaya karışan tutuksuz Mehmet Ali Turgut, Aziz Yeşil, Halil İbrahim Akkuş, Saim Güler, Bahri Urdemir, Mücahid Veysel Başoda, Ahmet Koçak, İlyas Halil, Bedrettin Güler, Abdulaziz Turan, Ali Sözüa\'ın \'Yaralama\' suçundan 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına başlandı. Sanıklardan Muammer Dönmezer, savunmasında, \'\'Ben mecbur kaldığım için kendimizi savunmak için ateş ettim. Yoksa ateş etme gibi bir niyetim yoktu\'\' dedi.

KÖFTE VERMEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Mağdur ve sanık olarak ifade veren Mehmet Ali Durgut, \"Muammer ve amcası Hakan her hafta tezgaha gelip para vermezlerdi. Bende yeğenim Aziz\'e onlar geldiğinde parasını almadan yemek verme, dedim. Bu sırada Muammer tezgaha geldi, \'Nasıl yemek vermezsin\' diyerek masa ve tezgahı dağıtmaya başladı. Daha sonra vatandaşlar araya girdi. Muammer, \"Bekleyin, ben size soracağım. Doğanları başınıza yıkacağım. Burayı darmadağın edeceğim\" diyerek gitti. Kısa süre sonra kadınlı çocuklu, ellerinde demir sopa, tüfek ve sopalarla geldiler\" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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