11 kişide virüs tespit edilen Erzurumspor’un başkanı: Yaşam futboldan daha önemlidir

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sadece futbolu ilgilendiren bir konu değil burada yapılacak bir yanlışın belki de ülkemize çok ciddi bedelleri olabilir. Futbol hem ülkemiz ekonomisi hem de dünya ekonomisi için çok önemlidir. Ama yaşam futboldan daha önemlidir” dedi.

Hüseyin Üneş, “4 futbolcu, bir teknik heyet üyesi, diyetisyen ve 5 kulüp çalışanı dahil 11 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bu sadece futbolu ilgilendiren bir konu değil burada yapılacak bir yanlışın belki de ülkemize çok ciddi bedelleri olabilir. Futbol hem ülkemiz ekonomisi hem de dünya ekonomisi için çok önemlidir. Ama yaşam futboldan daha önemlidir” dedi. Üneş, canlı yayında yaşadıklarını şöyle aktardı:

"3 ay futbola ara verdikten sonra 15 gün antrenman yapıp sahaya çıkmaz zor"

“8 Mayıs’ta takımımızı toplamıştık, ilk antrenman öncesi Korona testi yaptırmıştık. Negatif çıkanlar vardı. İlk Sağlık Müdürü ve kulübümüzün sağlık çalışanları ikinci testlerin mutlaka yapılması gerektiğini ve 6. günün önemli olduğunu söylemişlerdi. Çarşamba günü ben dahil 83 kişiye test yaptırdık 11 kişi pozitif, 12 kişi de sarı diye adlandırılan tedbirli dendi. 14 Gün boyunca kulübümüz ve tesisimiz kapalı olacak. 3 ay futbola ara verdikten sonra 15 gün antrenman yapıp sahaya çıkmaz zor.”

"Bugüne kadar bize böyle bir soru sorulmadı"

Atilla Güner’in “Korona teşhisi konan futbolcularınıza oynayalım mı oynamayalım mı diye sorsak ne cevap verirler?” sorusunu ise Üneş şöyle cevapladı:

“Geç kalınmış bir soru. Sadece futbolculara değil, teknik anlamda sorumlu olan başta Şenol hocam olmak üzere Fatih Terim’e birçok hocaya sorulması lazım. Futbolun en önemli paydaşları sahada mücadele eden onlar. En büyük riski onlar taşıyorlar. Bugüne kadar bize böyle bir soru sorulmadı. Bu süreci çok iyi yönettikleri için devletimizle gurur duyuyoruz. Biz futbol yöneticileri olarak eğer bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri futbol oynamaya elverişli bir ortam var derler ise çıkıp bu işin takvimini konuşabiliriz. Pandemi ile ilgili bilgi sahibi insanların konuşması lazım çünkü çok hassas bir konu. Bu sadece futbolu ilgilendiren bir konu değil burada yapılacak bir yanlış belki de ülkemize çok ciddi bedelleri olabilir. Futbol hem ülkemiz ekonomisi hem de dünya ekonomisi için çok önemlidir. Yaşam futboldan daha önemlidir’’.