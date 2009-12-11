11. kişi nerede

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Bir televizyon kanalında yayınlanan bu haber videosu internette inanılmaz bir rekora imza attı.

11 Aralık 2009 02:00

T24 - Bir televizyon kanalında yayınlanan bu haber videosu internette inanılmaz bir rekora imza attı.


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Milyonlarca tık alan bu videonun en büyük özellliği ise "MONTAJ TEKNİĞİ". İçeriğinden daha çok montaj sanatı, televizyonculuğu iyi bilenler tarafından fark ediliyor. 1 Kare fotoğraftan yapılan bu haberde, montajcı haberi 1 kare kesinti yapmadan işlemiş. Bu haberin videosunun, teknik anlamda böyle bir özelliği de bulunuyor. Haber içeriği ise tamamen "reytingsel çıkar" düşünülüp yazılmış bir haber özzleğini taşıyor. Anlatım ve montaj öylesine akıcı ki izleyenleri sonuna kadar ekranda tutuyor. İşte O esrarengiz fotoğraf ve "O" haber.

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