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11. kez devretti; Süper Loto rekora koşuyor!

27 milyon liralık ikramiyeye ulaşan Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmadı

12 Ocak 2018 04:37

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto şans oyununun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta 10. kez devreden ve 27 milyon liraya ulaşan Süper Loto’da bu hafta da 6 bilen çıkmadı.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 534'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 881 bin 832 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 730 bin 493 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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