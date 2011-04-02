-11 KATLI LOUİS MAJESTY KUŞADASI'NDA AYDIN (A.A) - 02.04.2011 - Louis Majesty gemisi Kuşadası'na ilk seferini gerçekleştirdi. 920 yolcusuyla Kuşadası limanına gelen gemi yolcularının bir kısmı Efes ve Meryemana turuna çıkarken, bir kısmı da ilçe merkezini gezdi. Louis Hellenic Cruise Majesty'nin en büyük gemisi olan Louis Majesty, bugün itibarıyla Kuşadası çıkışlı ilk turuna başladı. Kuşadası Limanı kalkışlı turlar yapacak olan gemi, Yunan adalarına seferler düzenleyecek. Kuşadası'ndan salı ve cumartesi günleri İstanbul ve Yunan Adaları'na giden Louis Majesty adlı geminin bin 917 yolcu ve 600 personel kapasitesine sahip. 11 katlı geminin Yunan adaları turlarında çalışan en büyük gemi olduğunu belirten Karavanmar Kuşadası Operasyon Müdürü Tamer Yaman, Kuşadası Limanı'ndan sezon boyunca Yunan Adaları seferleri yapacak olan Louis Majesty gemisinin Kuşadası'ndan 1 Nisan-5 Kasım günleri arasında 3-4 gecelik programlar sunacağını söyledi.