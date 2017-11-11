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Spor

11 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

HAZIRLIK MAÇLARI 14:00 Kayserispor - Gazişehir Gaziantep 14:00 Bursaspor - Bursaspor U21 (Özlüce Tesisleri) 14:00 Göztepe - Manisaspor 15

11 Kasım 2017 13:52

HAZIRLIK MAÇLARI
14:00 Kayserispor - Gazişehir Gaziantep
14:00 Bursaspor - Bursaspor U21 (Özlüce Tesisleri)
14:00 Göztepe - Manisaspor
15.00 Beşiktaş - Astra Giurgiu (Vodafone Park)
15.00 Fenerbahçe - Fenerbahçe U17 (Can Bartu Tesisleri)

BASKETBOL
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkını elde etmeyi hedefleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı deplasmanda Estonya ile karşılaşacak

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)
15.15 Banvit-TOFAŞ (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sinan Erdem)
20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Sakarya)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
15.00 Bakırköy Basket-Bursaspor Durmazlar (Ahmet Cömert)
16.00 Karesispor-Selçuklu Belediyespor (Kurtdereli)
16.30 Yalova Group Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Antalyaspor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-Petkimspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Akhisar Belediyesi)

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14.00 Beşiktaş-Halkbank (BJK Akatlar)
14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 İlbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas(Anafartalar)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına devam edilecek

RALLİ
Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın final yarışı olan 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi başlayacak

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF    
21:45 Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti  

DÜNYA KUPASI ELEMELER KITALARARASI PLAY OFF
01:00 Honduras - Avustralya  
06:15 Yeni Zelanda - Peru  

DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ A GRUBU    
20:30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine  
20:30 Tunus - Libya  

DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ B GRUBU    
16:00 Zambiya - Kamerun  

DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ C GRUBU
17:30 Gabon - Mali  
20:30 Fildişi Sahili - Fas  

HAZIRLIK 
16:00 Rusya - Arjantin  
19:30 Katar - Çek Cumhuriyeti
20:30Makedonya - Norveç  
23:30İspanya - Kosta Rika  

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