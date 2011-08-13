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Dünya

11 kadının katiline idam CLEVELAND (A.A)

13 Ağustos 2011 10:56

-11 kadının katiline idam  CLEVELAND (A.A) - 13.08.2011 - ABD'nin kuzeyindeki Ohio eyaletinde öldürdüğü 11 kadının cesedini iki yıldan fazla bir süre evinde ve yakınlarında saklayan seri katil Anthony Sowell idam cezasına çarptırıldı. Halk jürisinin geçen çarşamba günü idam kararını açıklamasından ardından Hakim Dick Ambrose da dün kararı onayladı. Hakim Ambrose, "Zanlının pişmanlığını mahkeme kaale almadı" derken Sowell'in kurbanlarından Tonia Carmichael'ın kızı Donnita Carmichael, "Cehennemde yanacaksın" diye bağırdı. Sowell'in kurbanlarının neredeyse tamamı siyah, yoksul ve toplum dışında yaşayan kadınlardan oluşuyor. Kurbanların kayboldukları yetkililere hemen bildirilmemişti. İlk kez 29 Ekim 2009'da ortaya çıkan korkunç cinayet dizisi, birçok kez uyarılmalarına rağmen hiçbir araştırma yapmayan yetkililerin sorumluluğu konusunda pek çok soru işareti de yaratmıştı. Birçok tanığın uyarısı sonuçsuz kalırken Eylül 2009'da bir kadının Sowell'in evinde kendisine tecavüz edip, kabloyla boğmaya kalkıştığını sonra da serbest bıraktığını anlatmasının ardından sonunda polis Sowell'in evini aramaya karar verdi. Özel eğitimli bir köpeğin Sowell'in evinde ikinci katta bir yatakta bozulmakta olan iki cesedi bulmasından sonra evde ve bahçede haftalarca yapılan arama ve kazılarda 8 ceset ile bir kovada bir kafatası bulundu. Bunun üstüne 51 yaşındaki Sowell sokakta yürürken tutuklandı. 1985'te deniz piyadeliğinden ayrılan Sowell beş yıl sonra hamile bir kadına tecavüzden hüküm giydi. 2005'te cezaevinden çıkan seri katil, eski evinde kız arkadaşı ile yaşamaya başlamıştı.

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