11 işçinin yanarak öldüğü AVM açıldı!

11 inşaat işçisinin naylon çadırlarda yanarak öldüğü Esenyurt’taki Marmarapark Alışveriş Merkezi (AVM) dün açıldı. Taşeron firmalara bağlı çalışan işçilerin ölümünün üzerinden yedi ay geçti ancak işçiler AVM yetkilileri tarafından hatırlanmadılar bile. Açılışta işçilerin anısına hiçbir etkinlik yapılmadı.

Bütün AVM açılışlarında olduğu gibi daha fazla müşteri çekmek için dün açılışa özel indirimler uygulandı. İndirimden yararlanmak isteyenler de yedi ay önce yaşanan trajediden habersizdi. Geceden itibaren toplanan vatandaşların oluşturduğu kuyruk 300 metreyi buldu. Alkışlar eşliğinde sabah saat 06:00’da içeriye alınan müşteriler reyonlara koşturdu. İndirimli ürünleri almak isteyenler birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Reyonlardaki ürünler bir anda kapışıldı. Kasaların önünde de izdiham yaşandı.

Çadırlarda yangın çıkışı yoktu

AVM şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırlarda elektrik kontağından dolayı yangın çıkmıştı. Yangınla ilgili itfaiye tarafından hazırlanan raporda, “çadırlarda tek giriş kapısının olduğu, acil çıkış kapısının bulunmadığı, alev alan yatakların devrilmesi üzerine de var olan tek girişin kapandığı” belirtiliyordu.

Aralarında Vanlı depremzedelerin de bulunduğu ölen işçiler, konteyner yerine naylon çadırlarda barındırılmıştı. İşçilerin ısınmalarını sağlayacak bir sistem kurulmadığı için çadırlarda elektrikli soba kullanılıyordu. İşçilerin sigorta girişlerinin de öldükten sonra yapıldığı ortaya çıkmıştı.

220 milyon avro harcanan AVM’nin inşaatına 2011’in ocak ayında başlanmıştı. Marmarapark AVM’nin finansmanı, ECE Türkiye ve Deutsche Bank’ın yatırım şirketi olan DWS, İş GYO ve Kayı İnşaat ortaklığıyla sağlandı.

5 kişi tutuklu yargılanıyor

Yangından sonra açılan soruşturma kapsamında beş kişi tutuklandı. Elektrik teknikeri Şaban Bakırcı, Kayı İnşaat şantiye şefi Erdal Gümüş, İş Güvenliği Koordinatörü Cem Yıllar, Kaldem Yapı ortağı Abdullah Altun ve kalıpçı ustası Kadir Altun için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” ile “taksirle yangına neden olmak” suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne çabuk unuttunuz

Ölen işçilerin yakınları ve onlara destek veren bir grup, alışveriş merkezi önünde toplanarak açılışı protesto etti. “Ne çabuk unuttunuz. İş cinayetlerini unutmadık, unutturmayacağız” yazılı pankart açan grup, “İş kazası değil cinayet,” “Sorumlular belli adalet istiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

İşçilerden Barış Kıyak’ın kızkardeşi Damla Kıyak, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Reklam kampanyalarıyla Marmarapark AVM’nin açılış duyuruları yapılıyor. Daha 11 işçinin ölümünün üzerinden bir sene bile geçmedi. İnsanda bir parça utanma olur. Acımız bu kadar tazeyken ve bu yapıyı inşa edenler sanık olarak mahkeme huzurunda yargılanırken, hiçbir şey olmamış gibi davranılması canımızı acıtıyor” ifadeleri kullanıldı. Protesto sırasında bazı işçi yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. (Taraf)