Esenyurt'ta 11 işçinin ölüm nedeni ihmal ve sorumsuzluk!

Müfettişler Esenyurt'ta 11 işçinin yaşamını yitirdiği AVM inşaatındaki yangının nedenlerini araştırdı: Çadırlarda ne acil çıkış ne de yangın söndürme aracı var, elektrik tesisatı kurulumu yanlış, iskeleler standart dışı, emniyet kemerleri yetersiz.

Esenyurt'ta bir AVM inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangının nedeni "ihmal ve sorumsuzluk" çıktı. 11 işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan faciadan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin başlattığı soruşturma, şantiye alanında faciaya davetiye çıkaran ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

İşçilerin kaldığı çadırlarda acil çıkışların olmaması, yangın söndürme araçlarının bulunmaması ve elektrik tesisatının uygunsuzluğu en belirgin eksiklikler arasında gösterildi. Sadece çadır ve konteynırlarda değil şantiye alanının tamamında da iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin yetersiz olduğu anlaşıldı. Sabah gazetesinin haberine göre şirkete ceza uygulanması bekleniyor.

Şantiyede 10 temel eksilik

Bakanlık müfettişlerinin, genel olarak AVM şantiyesinde, özel olarak işçilerin barınma yerlerinde belirlediği 10 temel eksiklik şöyle:

1- Elektrik tesisatı yanlış: İşçilerin kaldığı tüm barınma yerlerinde yapılan incelemelerde elektrik tesisatının uygunsuz olduğu tespit edildi. İtfaiyenin de tespit ettiği gibi elektrik tesisatındaki uygunsuzluğun yangının çıkmasına neden olduğunun üstünde duruldu.

2- Çadırda acil çıkış yok: 40 kişinin kaldığı çadırda daha önce Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in de açıkladığı gibi karşılıklı olması gereken giriş çıkış kapısı yok. Çadırlarda tek giriş çıkış var ve acil durumlar için çıkış yolu mevcut değil. Acil çıkışlar konteynırlarda da bulunmazken işçilerin kaldığı çadırın tahliyesi için bu çıkışların hayati önemde olduğunun altı çizildi.

3- Yangın önlemi yok: Raporda çadırlarda her zaman yangın riski olmasına rağmen, yangın için hiçbir önlem alınmadığı da kaydedildi. Daha önce işçilerin de ifadelerinde geçtiği gibi çadırlarda yangına müdahale konusunda en temel unsur olan yangın söndürme tüpü dahi yoktu.

4- Yangınla mücadele için araçlar da yetersiz: Yangın önlemlerinin alınmamış olmasının yanı sıra çadırlarda ve konteynırlarda yangınla mücadelede için gerekli olan kazma, kürek, kova gibi mücadele araçlarının olmadığı da tespit edildi.

5- Yüksek gerilim risk oluşturuyordu: Şantiye alanının çok yakınından yüksek gerilim hattının geçmesi de raporda yer aldı. Yüksek gerilim hatları yakınında yapılacak inşaatlar için özel izin gerekiyor.

6- İnşaat boşlukları kapatılmamıştı: AVM inşaatı içinde yer alan ve öncelikle kapalı olması gereken boşlukların açık durumda olduğu tespit edildi. Boşluklar işçilerin düşmesi durumunda yaralanma ve ölüme yol açacak durumdaydı.

7- İskeleler yeterli güçte değildi: AVM inşaatı için kullanılan iskelelerin büyük çoğunluğunun standartlara uygun olmadığı ve güçsüz olduğu tespit edildi.

8- İskelelerde düşme tehlikesi var: İnşaat sürecinde işçilerin üzerinde güvenle çalışması gereken iskelelerde düşme tehlikesini giderecek unsurların olmadığı belirlendi.

9- İskele dikmeleri uygunsuz: AVM inşaatındaki iskeleler adeta ölüme davetiye çıkarırken, iskelelerin dikme yerlerinin de güçsüz olduğu ve ayrıca bu yerlerin inşaat binasına bağlanarak sabitlenmediği tespit edildi.

10- Emniyet kemeri yok: İşçilerin inşaatta çalışırken kullanmalarının zorunlu olduğu emniyet kemerlerinin yetersiz olduğu tespit edilirken, uygulama konusunda da işverenin ihmalleri olduğu belirlendi.