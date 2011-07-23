-11 İLDEN BÜYÜK BELDE, İLÇE OLMAK İSTİYOR ŞANLIURFA (A.A) - 23.07.2011 - "GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'nın cazibe merkezleri arasında yer alan ve kent merkezi ile çevreden sürekli göç alan Karaköprü beldesi, nüfus yoğunluğu ve yüzölçümü itibariyle bazı illerden büyük olmasına rağmen hala belde statüsünde yönetiliyor. Daha önce sahip olduğu nar bahçeleri ve doğal güzelliğiyle adına türküler yazılan, büyüklüğü ve nüfus yoğunluğuyla 11 ilin yanı sıra onlarca ilçeden büyük olan beldede, bu durumun hizmetleri aksattığını savunanlar, Karaköprü'nün ilçe statüsüne alınmasını istiyor. Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde yer alan ve 1992 yılına kadar Şanlıurfa'ya bağlı bir köy olan Karaköprü, 19 yıl önce belde statüsüne alındı. GAP'ın bazı bölümlerinin devreye girmesiyle hızlı nüfus artışının yaşandığı bölgede, aynı dönemde imara açılan belde, Şanlıurfa kent merkezine yakınlığı dolayısıyla kısa sürede cazibe merkezi haline geldi. Diyarbakır ve Adıyaman yolu güzergahlarında yer alan, Atatürk Barajı, GAP Havaalanı ve kent ormanına yakın olan beldede, 1997 yılı genel nüfus sayımında 6 bin civarındaki nüfus, hızla arttı ve kent merkezi ve civardaki yerleşim birimlerinden göçlerin de etkisiyle büyüdü. Bir dönem nar bahçelerinin süslediği arazilerde şimdilerde çok katlı ve lüks binaların yanı sıra, kent ormanı çevresinde dubleks ve tripleks evler yükseldi. Kısıtlı imkanlara rağmen 70 bin civarındaki nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı beldede, konut fiyatları da mevkisine ve büyüklüğüne göre 100 ila 400 bin TL, kiralar ise 300 ila 800 TL arasında değişiyor. -GAP'IN MERKEZİ DE BELDEDE Cumhuriyet döneminin en büyük kalkınma projelerinden biri olan ve 9 ilde yürütülen GAP'ın koordine edildiği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binalarının yanı sıra ildeki çok sayıda lise de beldenin sınırları içerisinde yer alıyor. Oturanların büyük çoğunluğu kent merkezinde çalıştığı için gündüz saatlerinde pek hareketli olmayan beldede, sabah işe gidişlerde ve mesai sonraları ile tatil günleri yoğunluk yaşanıyor. Belde bu konumundan dolayı, halk arasında ''Urfa'nın oteli'' olarak da nitelendiriliyor. 70 bin dolayındaki nüfusun yaşadığı beldede yalnızca bir bankanın şubesi ile bazı bankaların ATM'leri bulunuyor. Söz konusu beldede yaşayanlar, elektrik ve doğalgaz faturalarını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için genellikle Şanlıurfa kent merkezine gitmek durumunda kalıyor. Bu durumun Şanlıurfa'nın günlük şehir içi trafik yoğunluğunu artırdığını savunan vatandaşlar, beldenin bir an önce ilçe statüsüne alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının şubelerinin açılması gerektiğini düşünüyor. -11 İLDEN DAHA BÜYÜK Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin yapılaşması, sahip olduğu alanların genişliği, cadde ve sokaklarıyla bir beldenin çok çok ötesine gittiğini belirterek, ''Yaptığımız araştırmaya göre bugün Türkiye'de 11 ilden daha büyük kente sahibiz'' dedi. Belde statüsünün artık yeterli gelmediğini, Karaköprü'nün bu statüden kurtularak, ilçe statüsüne alınması gerektiğini savunan Çiftçi, buna yönelik bir takım araştırmaları olduğunu ifade etti. Sosyal ve sayısal verileri toparlayarak, İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde de bulunduklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan, 12 Haziran seçimleri öncesi Şanlıurfa mitinginde Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne alınacağına değindi. O zaman beldemizde ilçe statüsüne alınacak. Karaköprü beldesi, merkeze yapışık nizamda olduğu için ayrı bir ilçe olarak değerlendirilmemeli. Şanlıurfa'mızın büyükşehir olması, Karaköprü'nün de merkez ilçe olarak tescil görmesi gerekiyor. Bunun bize sağlayacağı ekonomik ve idari getirileri olacaktır. Dolayısıyla bugün imkanlarımız bu anlamda pek iyi değil ama yine de sorunların üstesinden geliyoruz. Çalışmaları en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Az eleman, az imkan ve olanakla çalışıyoruz. Kamu hizmeti bir bütündür, belediyenin de yürüttüğü bir kamu hizmetidir. Bugün diğer kurumların Karaköprü'de olmaması ister istemez yükümüzü artırıyor.'' -SÜREKLİ GÖÇ ALIYOR Nihat Çiftçi, Karaköprü beldesinin adeta yoktan var olan bir belde olduğunu ifade etti. Bunun getirdiği bazı avantaj ve dezavantajların bulunduğunu dile getiren Çiftçi, ''Bugün Şanlıurfa'dan beldemize göç var. 6 mahalleye sahibiz, bunların hepsi kent merkezinin mahallesi konumunda. Sosyal alanlarda da fiziki olarak da Şanlıurfa ile bütünleşmiş durumdayız. Bugün bizi Şanlıurfa'dan ayıran sadece ve sadece bir cadde'' dedi. Karaköprü'nün yıllık ortalama nüfus artışının 20-25 bin civarında olduğuna işaret eden Çiftçi, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Ortalamalar bunu gösteriyor. Bunun yanında 490 bin nüfusa göre bir konut planlamamız var. Şu anda nüfusumuz 70 bin civarında olduğuna göre ortalama 20 yıl daha burası cazibe merkezidir. Bu süre zarfında sürekli yapılaşmalar yeni yeni oluşumlar gerçekleşecektir. Dolayısıyla Karaköprü, 20 yıl daha, 490 bin nüfusun yaşadığı bir kent olarak gelişimini tamamlayacak.''