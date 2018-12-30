11 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 9 ilde, eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen iller şöyle:

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla (31 Aralık Pazartesi günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kar nedeniyle Nurhak, Çağlayancerit, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liseler 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca merkez Onikişubat ilçesinin karın etkili olduğu Ilıca, Tekir, Döngele ve Dönüklü bölgelerinde de okulların 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Malatya

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kent ve ilçelerde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent ve ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

Erzincan

Erzincan’da yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 günlük ara verildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Sivas

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür derecedeki resmi ve özel kurumlarda eğitim ve öğretime yarın ara verilmiştir" denildi.

Öte Yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada, her iki ilçede de kar etkisini sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesinde 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engellilere idari izin verildi.

Tunceli kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tedbir amaçlı okulların 1 gün süreyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

Bitlis

Bitlis ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi.

Kar yağışının bugün ve yarın etkili olcağını belirtilmesi üzerine de Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde açıklama yaparak, Bitlis il merkezi ile Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edileceğini duyurdu.

Hakkari

Kar yağışını etkili olduğu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de okulların yarın için tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışının süreceğini söyledi.

Bayburt

Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının yarın da gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık günü eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Elazığ

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."