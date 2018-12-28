11 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 8 ilde eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen iller şöyle:

Elazığ

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Öte yandan, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas

Sivas'ın Yıldızeli ve Gürün ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Gürün'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yarın kar yağışı ve tipinin ulaşımı engellemesi sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitimlerine devam edeceklerdir" denildi.

Yıldızeli ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucu oluşan buzlanma ve don olayları nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerinde taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Diğer öğrenciler eğitime devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Kayseri

Kayseri'de 4 ilçede aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımıza gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Aynı gün hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ardahan

Ardahan’da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

Van

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Muş

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma günü tatil edildi.

Erzurum

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanmanın ulaşıma engel olabileceği belirtilerek, Karaman merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bayburt ve Gümüşhane

Kar nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayıldı.

Hakkari

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.