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15 Temmuz Darbe Girişimi

11 ilde 'FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 13 gözaltı

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor

15 Ocak 2018 23:41

Sakarya merkezli 11 ilde, 'FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 'FETÖ'nün "mahrem askeri yapısı" içerisinde bulunmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış şüphelilerin, ankesörlü ve sabit telefonlar üzerinden görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 4 zanlıyı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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