11 ilde 1.5 ton at ve eşek eti bulundu

T24- Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde yapılan operasyonlarda 1,5 ton at eti yakalanırken, 18 kişi gözaltına alındı.

Yeni bir at ve eşek eti operasyonu haberi bu kez Mersin'den geldi. Operasyonun düğmesine 8 Haziran günü Mersin İl Jandarma Komutanlığı bastı, 11 ilde baskınlar düzenlendi.

Baskın düzenlenen iller arasında İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kars ve Muğla vardı. Operasyonlarda 1,5 ton at ve eşek eti ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 18 kişi jandarma tarafından sorgulandı ve adliyeye çıkarıldı. Çeteye üye 5 kişi daha aranıyor. At eti çetesinin özellikle turistik bölgeleri seçmesi dikkat çekti. Jandarma ekipleri, son bir yılda 15 ton at eti yakalandığını açıkladı.