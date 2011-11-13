11 il 'büyükşehir' oluyor

T24 - Van'daki deprem yaralarının hızlı sarılması için hükümet büyükşehir yasasını hızlandırma kararı aldı. Erciş'in büyükşehir sınırları içinde olması kararlaştırıldı 11 il büyükşehir olacak. Bu şehirler arasında en üst sırada Van yer alıyor. Hükümet, depremde büyük zarar gören Van'a 'büyükşehir' müjdesi vermeye hazırlanıyor.



12 Haziran seçimleri öncesinde 11 ili büyükşehir yapma vaadinde bulunan Başbakan RecepTayyip Erdoğan depremin ardından çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi "Van'ı büyükşehir yaparak yaralarını hafifletmeyi amaçlıyoruz" dedi.



İçişleri Bakanlığı tarafından kanun tasarısına göre 11 il büyükşehir yapılacak. Büyükşehir yapılacak iller arasında depremde büyük zarar Van ilk sırada yer alıyor.

Erciş de yararlanacak



Büyükşehir olacak iller arasında Van ile birlikte Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Denizli,Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılacak değişikle il sınırları Büyükşehir belediyesi sınırları olarak kabul edilecek. Van ile birlikte Erciş de Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içine girmiş olacak.

Malatya kapsam dışı



Büyükşehir olabilmek için il sınırları içindeki nüfus sayısının 750 bin olması esas alınacak. Malatya büyükşehir olmayı 10 bin kişiyle kaçırıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, CHP'nin Erciş'in il olması ile ilgili kanun teklifi verdiğini hatırlatarak "Seçimler öncesinde Van'ı büyükşehir yapma sözü vermiştik. Bu nedenle Erciş'in il yapılmasına gerek yok. Van'ın Büyükşehir olması ile birlikte Erciş de büyükşehir sınırları içine girecek" dedi.





