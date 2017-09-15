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15 Temmuz Darbe Girişimi

11 Harp Okulu öğrencisi daha tutuklandı

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen öğrencilerden 11'i daha tutuklandı

15 Eylül 2017 23:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen öğrencilere yönelik soruşturması kapsamında 11 kişi daha tutuklandı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

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