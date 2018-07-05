11 gündür aranan Derya Gül bulundu!

Van'da 11 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Derya Gül, gece saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Çiçekli mahallesinde bulundu. Gül, Çocuk Esirgeme Kurumu'na alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Van’da 11 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Derya Gül, gece saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Çiçekli mahallesinde bulundu. Jandarma tarafından bulunan Gül, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda koruma altına alındı. Yaşananlarla ilişkin bilgi veren Gül’ün annesi, kızlarıyla görüşmelerine henüz izin verilmediğini söyledi. Jandarma tarafından kızlarının sadece bir fotoğrafının gösterildiğini söyleyen anne Gül, “Bize ‘kızınız sizinle görüşmek istemiyor’ dediler. Bunun için bizimle görüştürmeyeceklerini söylediler. Bunun dışında da hiçbir bilgiye ulaşamadık” dedi.

"Ne yaşadığı ile ilgili endişemiz var"

Gül’ün kuzeni Pınar Kaya ise, “Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek bilgi almak istedim. Ancak yetkililer hiçbir bilgi vermedi. Bu çocuğun 10 gündür nerede olduğunu bilmiyoruz. Çocuk bu süre içerisinde bir olay yaşadığı ve ailesinden çekindiği için mi görüşmek istemiyor bilmiyoruz. Çocuk Çiçekli mahallesinde yani kentin en uzak yerinde bulunmuş. Orada hiçbir tanıdık ve akrabamız yok. Derya’nın oraya kadar nasıl gittiği, kimin götürdüğü, ne halde bulunduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz ve endişelerimiz var” diye konuştu.