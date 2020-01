11 gündür açlık grevindeler: Sokak hayvanları için yasa çıkarılsın

Bartın’da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla 11 gündür açlık grevi yapan 3 hayvanseverin sağlık durumu kötüye gidiyor. Hayvan hakları savunucusu Ayşe Köse, "Ben vicdanlara sesleniyorum. Biz şu an üç kişi vicdanız, bizim adımız yok. Biz şu an Türkiye’de sokak hayvanlarının vicdanıyız" derken; 18 yaşındaki Uğurcan Saban "Grevin 10. gününde artık konuşamaz hâle geldim. Kekeleme, unutkanlık gibi belirtiler var. Bir an önce bitirmek istiyoruz ama sonucu zaferle taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik zehirleme, şiddet ve tecavüz gibi kötü muamelenin son bulması ve cezaların Kabahatler Kanunundan çıkartılıp Türk Ceza Kanunu'na (TCK) alınması için İnkumu beldesindeki şehir çöplüğünde 19 Şubat'ta açlık grevine başlayan Ayşe Köse (46), Uğurcan Saban (18) ve Sevim Arkan (44), açlığın etkisiyle bitkin düştü.

"Hayvanlara şiddet uygulayanlara ceza gelsin biz başka bir şey istemiyoruz"

Arkan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemlerini ölene kadar sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarına karşı işlenen suçların TCK’ya alınması için greve devam ettiklerini belirten Arkan, "Bu hayvanlara şiddet uygulayanlara ceza gelsin biz başka bir şey istemiyoruz. Bize 'grevi bırak' diyenler oluyor. Neden bırakayım ki? Ben sonuna kadar gideceğimi söyledim zaten. Ölüme kadar gideceğiz. Bizi kimse caydırmaya çalışmasın. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sadece su ve çay alıyoruz. 112 Acil görevlileri arada geliyor. Biz serum takarlar diye geri gönderiyoruz."

"Kekeleme, unutkanlık gibi belirtiler var"

18 yaşındaki Saban, "Grevin 10. gününde artık konuşamaz hale geldim. Kekeleme, unutkanlık gibi belirtiler var. Bir an önce bitirmek istiyoruz ama sonucu zaferle taçlandırmak istiyoruz"

3 hayvansever, açlık grevinin 5. gününde kendi mezarlarını kazmıştı

"Biz vicdanız, bizim adımız yok"

Hayvan hakları savunucusu Köse, eylemlerinin siyasi bir hedefinin bulunmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hayvanların partisi yok, hayvanların dili, dini, ırkı yok, seçmez ve seçilemezler. İstedikleri sadece bir tek ekmek ve mutlu bir yaşam hakkı. Sevmeseniz de eziyet etmeyin, işkence etmeyin. Burada birimiz ölsek bile 3 arkadaşımız da inanıyoruz ki, hangimiz düşersek bizden sonra birisi muhakkak bayrağı alacak, bir farkındalık yaratacaktır inanıyoruz. Bu eyleme bu inançla başladık. Biz 10 gündür 7/24 elektrik, su, tuvalet olmayan yerde kadın başımıza bu mücadeleyi veriyoruz. Hayvanseverler benim ölüme sahip çıkmaz mı sanıyorlar? Hayvanlarımıza da sahip çıkacaklar, bize de. Ben vicdanlara sesleniyorum. Biz şu an üç kişi vicdanız, bizim adımız yok. Biz şu an Türkiye’de sokak hayvanlarının vicdanıyız."

"Toplumumuzun sokak hayvanlarını kabul etmesini istiyoruz"

İstedikleri tek şeyin sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması olduğunu belirten Ayşe Köse de, "5199 sayılı kanundaki sahipli sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılması, sahipsiz hayvanlara da yapılan her türlü şiddete hapis cezası getirilmesini istiyoruz. İşin içindeki hukukçularla STK'lar ile bir araya gelinip, bir an önce bu yasanın çıkartılmasını istiyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltilmesini istiyoruz. Onları da toplumumuzun kabul etmesini istiyoruz. Herkesten beklentimiz bu yöndedir" ifadesini kullandı.