11 gün önce tahliye edilen HDP milletvekili Aydoğan için yeniden tutuklama kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, 21 Nisan’da tahliye edilmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir üst mahkemeye itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Felat Bozarslan'ın haberine göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan ve dosyası yetkisizlik kararı ile Diyarbakır’a gönderilen HDP milletvekili Nursel Aydoğan’ın Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "örgüte üye olmak", 14 defa "örgüt propagandası yapmak", 2 kez "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", 2 kez "Suç ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Aydoğan, geçen 21 Nisan’da 4’üncü Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

Aydoğan’ın tahliye edilmesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan’ın eylemlerinin bir bütün olarak terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğuna belirterek, hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Aydoğan’ın avukatları karara bir üst mahkeme olan 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söyledi.

11 vekil tutuklu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca, Muş Milletvekili Burcu Çelik ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklu bulunuyor.