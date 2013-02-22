11. Filmmor Kadın Filmleri Festivali 15 Mart'ta başlıyor

Filmmor Kadın Kooperatifi'nin düzenlediği "11. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali" 15 Mart'ta başlayacak.

"Umudu ve gücünü kadınlardan alan, kadınlar tarafından kadınlar için yapılan, bu yıl hırpalanan, susturulan, görmezden gelinen tüm kadınlara" ithaf edilen festivalde 19 ülkeden kadınlar ve filmleri ağırlanacak.

Festivalde neler var?

Bu yıl festivalde “Kadınların Sineması”, “Bedenimiz Bizimdir”, “Kendine Ait Bir Cüzdan”. “Cins-iyet-ler” gibi bölümlerin dışında Filmmor ile “Women Make Movies” dayanışmasının ürünü olan özel bir seçki yer alacak. 10 yıldır "Kadınların yarışmaya değil dayanışmaya, yan yana olmaya ihtiyacı var" diyerek yarışma yapmaktan uzak duran Filmmor, bu yıl ilk kez bir dayanışma ödülü verecek. “Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü”, kadınların edilgen, geleneksel, cinsiyetçi olmayan temsillerine; muhafazakâr ve ataerkil baskının kıskacında kadınların direnç, eylem ve düşlerine alan açan filmlerin yönetmenlerine verilecek.

11. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl “kadınların sinemasına ilham ve güç veren” iki yönetmenin filmlerinin de toplu gösterisi yapılacak. Yeni Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu ile kadın erkek ilişkilerini mizahi bir dille yeniden yapılandıran Alman yönetmen Doris Dörrie’nin filmleri seyircilerle buluşacak.

Festival, tema bölümleri, toplu gösterimler, açılış, kapanış etkinlikleri, 5. Altın Bamya Ödülleri, söyleşiler ve atölyelerle, 15-23 Mart’ta İstanbul’da, 30-31 Mart’ta İzmir, 6-7 Nisan’da Sinop, 13-14 Nisan’da Bitlis’te seyirciyle buluşacak.

Detaylı bilgi için şu linkleri kullanabilirsiniz:

Twitter: Filmmor_

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Festival Biletleri: www.ticketturk.com