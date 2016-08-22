11 fakülteye vekil dekan atandı

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından istifası istenen 19 dekanın yerine vekaleten 11 dekanın ataması yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, YÖK tarafından 19 Temmuz'da ülke genelinde bin 577 dekanın istifasının istenmesi üzerine AÜ'den istifa eden 19 dekanın yerine vekaleten 11 dekanın ataması yapıldı. 8 fakülteye ise atama yapıncaya rektör ve rektör yardımcıları vekalet edecek. Vekil dekanların isimleri AÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite çalışanlarına duyuruldu.

YÖK'ten yapılan görevlendirmeye göre, Eğitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Hukuk Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Su Ürünleri Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Denktaş, Tıp Fakültesi'ne Prof. Dr. Gülay Özbilim, Hemşirelik Fakültesi'ne Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Gülmez, Ziraat Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Kurunç, İlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Ögke, Turizm Fakültesi'ne Prof. Dr. Beykan Çizel, Manavgat Turizm Fakültesi'ne Prof. Dr. Hacer Sert vekaleten atandı.

YÖK tarafından atama yapılıncaya kadar Güzel Sanatlar ve Kumluca Sağlık Bilimleri fakülteleri dekanlıklarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Diş Hekimliği, Fen ve Mühendislik fakülteleri dekanlıklarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, İletişim, Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri dekanlıklarını ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beykan Çizel yürütecek.