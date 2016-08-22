T24 LogoT24 Logo
Eğitim

11 fakülteye vekil dekan atandı

Darbe girişiminden sonra 577 dekanın istifa etmişti

22 Ağustos 2016 21:56

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından istifası istenen 19 dekanın yerine vekaleten 11 dekanın ataması yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, YÖK tarafından 19 Temmuz'da ülke genelinde bin 577 dekanın istifasının istenmesi üzerine AÜ'den istifa eden 19 dekanın yerine vekaleten 11 dekanın ataması yapıldı. 8 fakülteye ise atama yapıncaya rektör ve rektör yardımcıları vekalet edecek. Vekil dekanların isimleri AÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite çalışanlarına duyuruldu. 

YÖK'ten yapılan görevlendirmeye göre, Eğitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Hukuk Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Su Ürünleri Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Denktaş, Tıp Fakültesi'ne Prof. Dr. Gülay Özbilim, Hemşirelik Fakültesi'ne Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Gülmez, Ziraat Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Kurunç, İlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Ögke, Turizm Fakültesi'ne Prof. Dr. Beykan Çizel, Manavgat Turizm Fakültesi'ne Prof. Dr. Hacer Sert vekaleten atandı.

YÖK tarafından atama yapılıncaya kadar Güzel Sanatlar ve Kumluca Sağlık Bilimleri fakülteleri dekanlıklarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Diş Hekimliği, Fen ve Mühendislik fakülteleri dekanlıklarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, İletişim, Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri dekanlıklarını ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beykan Çizel yürütecek.

ETİKETLER

üniversitedekanfetödarbegirişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24