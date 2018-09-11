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Spor

11 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ali Şafak Öztürk: "Antalya'nın Dünya haritasındaki yerini herkes öğrenecek" "Şimdi daha güçlü hissediyorum

11 Eylül 2018 12:28

(ÖZEL) Ali Şafak Öztürk: \"Antalya\'nın Dünya haritasındaki yerini herkes öğrenecek\"
\"Şimdi daha güçlü hissediyorum. Tecrübe de kazandım\"
\"Kulübü biz finanse ederken sıkıntı yoktu ancak, gidişimizle beraber bu gerçekler su yüzüne çıktı\"
\"Hiç bir zaman Antalyaspor\'un hakkını yedirmemeye çalıştık
\"3-5 yıl içinde Antalyaspor\'u Avrupa\'da oynayabilen kulüpler arasına sokmak istiyoruz\"
\"Nasri transferinde de, takım dengelerinde bir uyuşmazlık yaşadık, ama kulübün ve şehrin tanıtımı için iyi oldu\"
 \"O harcanan paraya buraların tanıtımını yapamazsınız\"
\"Dünya yıldızlarını getirdik mesela biz. Tom Jones, Dua Lipa, Rita Ora gibi. Konserler büyük yankı yarattı\"
\"17 milyon takipçisi olan Lipa defalarca Antalya paylaşımı yaptı\"
\"Stratejimiz; genç oyuncular üzerine kurulu\"
\"Kemer sıkma politikası bütün kulüpler için gerekiyor\"
\"Bülent hocamız ile şimdiden ileriki dönemler için stratejimizi konuşmaya başladık\"
\"Göksel Gümüşdağ, yönetim olarak çok doğru bir modelle yönetiyor\"
\"Kış döneminde dünya devlerini Antalya\'ya getirmeye çalışacağız. Biri de Milan!\"
\"Turistleri de tribüne çekmek istiyoruz\"
\"Stadın bir bölümünü turizm tribünü yapabiliriz\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
14:00 A Milli Takım, Stockholm\'den İstanbul\'a dönecek

BEŞİKTAŞ
12:00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek
17:30 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
21:00 Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programına katılacak 

GLATASARAY
17:00 Sarı-Kırmızılı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek

TENİS
10:00 American Express İstanbul Challenger basın toplantısı yapılacak

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