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Yaşam
Deutsche Welle

11 Eylül kurbanlarının yakınlarına ücretsiz

11 Eylül terör saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen yeni Dünya Ticaret Merkezi binası, 29 Mayıs'ta ziyaretçilere açılıyor.

08 Nisan 2015 16:15


New York’ta inşa edilen yeni Dünya Ticaret Merkezi binası, 29 Mayıs’tan itibaren ziyaretçilere de açılıyor. Ziyaretçiler 541 metre yüksekliğindeki ABD’nin en yüksek binasının tepesinden New York manzarasını seyredebilecek.

'One World Trade Center' adlı yeni gökdelen, 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler’in bulunduğu, Sıfır Noktası/Ground Zero olarak anılan yerde yükseliyor. Ziyaretçilere açılan seyir platformu 100, 101 ve 102'nci katlar olmak üzere toplam 3 kattan oluşuyor, içinde bir de restoranı bulunuyor. Giriş ücreti ise yetişkinler için 32, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için 26 dolar. Biletler 8 Nisan'dan itibaren satın alınabiliyor.

11 Eylül kurbanlarının yakınları ise kompleksi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

One World Trade Center, inşaatındaki yıllar süren aksaklıklar ve yüksek maliyet nedeniyle ancak 2014 yılında tamamlanabilmişti. Condé Nast Yayınevi de yaklaşık 2 bin 300 çalışanı ile birlikte merkezini bu binaya taşımıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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