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Deutsche Welle

11 Eylül kurbanları ABD'de anıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 saldırılarının 16’ıncı yıldönümünde anma törenine katıldı. Başkan, “Amerika sindirilemez” mesajı verdi.

11 Eylül 2017 22:18

Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarında karşılaştığı en büyük saldırı olan 11 Eylül'ün 16'ıncı yıldönümünde ülkede çeşitli anma törenleri düzenlendi.

New York'taki ikiz kuleler ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a kaçırılan üç uçakla düzenlenen saldırılarda toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti. Dördüncü bir uçak da Pennsylvania yakınlarında düşmüştü.

El Kaide'nin üstlendiği saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı an olan 8:46'da (TSİ 15:46) New York'ta bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Amerikalılara Beyaz Saray'dan eşlik eden Trump, daha sonra 184 kişinin öldüğü Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "düşmanlarını” ve "vahşi katilleri” uyaran Başkan, "Azmimizi test etmeye cesaret edenler, yakında defedilmiş düşmanlar arasında yerlerini alacaktır” dedi ve "Amerika sindirilemez” ifadesini kullandı.

"Pearl Harbor'dan daha kötü”

Sözlerine devam eden Trump, "Pearl Harbor'dan bu yana ülkemize yapılan en kötü saldırı ve hatta siviller hedef alındığı için daha da kötü” şeklinde konuştu ve "masum erkek, kadın ve çocukların hayatları gereksiz bir şekilde sona erdi” sözlerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de Pennsylvania'da düşen uçak için yapılan anma törenlerine katıldı. Yerel saat ile 9:45'te (TSİ 16:45) düzenlenen törende, dört El Kaide mensubu tarafından kaçırılan uçaktaki yolcularının ayaklanıp Pittsburgh kentinin 96 kilometre güneydoğusunda düşmesi ile sonuçlanan olayda kendi hayatının kurtulmuş olabileceğini kaydetti.

Bitmeyen savaşlar

11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrası dönemin ABD Başkanı George W Bush "teröre karşı savaş” ilan etmiş ve "terör örgütlerini” desteklemekle suçladığı Afganistan'da Taliban ve Irak'ta Saddam Hüseyin rejimlerine savaş açmıştı.

Afganistan'da oluşturulan uluslararası koalisyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geriye dönük olarak alınan karar doğrultusunda yasal zemine oturtulurken, uluslararası meşruiyeti olmayan Irak işgalinden dolayı ABD ve müttefikleri eleştirilere maruz kalmıştı.

Afganistan ve Irak'tan yaklaşık 10 yıllık savaşlar sonrası çekilen ABD muharip birlikleri, Trump'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni Afganistan stratejisi doğrultusunda Taliban ve diğer silahlı örgütlerle mücadele etmek üzere bu ülkeye tekrar gönderilecek.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,dpa,AFP/ÇÖ,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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