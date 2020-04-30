11 Emekçi Hareket Partisi üyesi, 1 Mayıs eyleminde gözaltına alındı

Emekçi Hareket Partisi (EHP) İstanbul İl Örgütü üyeleri, “Herkesin evde kalabilmesi için işçilere ücretli izin” ve “Yaşasın 1 Mayıs” diyerek 1 Mayıs kapsamında Şişli Meydanı’nda eylem yaptı. Eyleme müdahale eden polis, EHP Parti Sözcüsü Özge Akman ile birlikte 11 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan basın açıklamasında EHP Parti Sözcüsü Özge Akman, iktidarın her gün ‘Evde kalın’ çağrısı yapmasına rağmen üretimi durdurmadığını, işçilerin hala şantiyelere, fabrikalara gönderildiğini, bu şekilde Koronavirüs’ün yavaşlatılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

EHP Parti Sözcüsü Özge Akman, basın açıklamasında iktidarın ‘Hayat eve sığar’ kampanyasına cevap verdi: “Her gün televizyona çıkıp bize 'Hayat eve sığar' diyorlar. 1170 lirayla geçinmek zorunda bıraktığınız işçiler için hangi hayat hangi eve sığar? İşsiz bırakılan milyonlar için hangi hayat hangi eve sığar? Sadece bir avuç topluluğun evine sığar. yüzde 99'un evine sığmayan bu hayat, sadece yüzde 1'in evine sığıyor.”

"Pazartesi virüsün bulaşmasında sorun yok mu"

Özge Akman, açıklamasının devamında pandemi koşullarına rağmen üretimin durdurulmadığını, inşaat ve tekstil gibi zorunlu olmayan üretimlere bile hız kesmeden devam edildiğini, bu şekilde işçilerin hayatlarının riske atıldığını belirtti. “Bu salgının yavaşlatılmasının tek yolu tam izolasyonun sağlanılmasıdır. Her şeye tek elden karar verirken, insanların evde kalmasını kendi insiyatiflerine bırakacak kadar riyakarlığı hak görüyorlar. İşçilere diyorlar ki "Pazartesi virüsün bulaşmasında sorun yok. Tıpış tıpış iş yerlerine gidecek, Cuma akşamı mesai bitince eve gideceksiniz."

Basın açıklaması devam ederken, polis ‘valilikten izin almadan basın açıklaması yapılamayacağını’ söyleyerek eylemi engellemeye çalıştı. EHP Sözcüsü Özge Akman, “Biz bir siyasi partiyiz. Siyasi partiler kanununa göre Valilikten izin almak diye bir usül yoktur. Valilik böyle bir karar aldıysa bize yazılı olarak bildirmelidir” diyerek yanıt verdi. Ardından eyleme polis müdahale etti. 11 EHP üyesi gözaltına alındı. Polis EHP üyelerini gözaltına alırken fiziksel mesafe kurallarına uymadı.





