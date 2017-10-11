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Spor

11 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular muhabirliğe soyundu!

11 Ekim 2017 12:30

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular muhabirliğe soyundu!..
İki voleybolcu DHA mikrofonunu alarak birbirlerine sorular sordular
Ezgi Dilik: \"Benim adıma farklı bir ortam, umarım her şey çok güzel geçecek\"
\"Rakipler ne kadar zorsa biz de o kadar zoruz\"
Hande Baladın: \"Milli Takım forması altında Dünya Şampiyonluğu yaşayabilmek gerçekten çok gurur verici\"
\"Genç ve enerjik bir takımız güzel, mücadeleci maçların geçeceğini umuyorum\"

(ÖZEL) Vakıfbank\'ın milli pasörü Naz Aydemir Akyol: \"Hedefimiz bütün kulvarda şampiyonluk\"
\"Rusya ve Bulgaristan maçları 1-2 top yüzünden gitti\"
\"2020 Olimpiyatları için Guidetti gerekli kadroyu hazırlayacaktır\"

AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİLER, TFF BAŞKANI DEMİRÖREN İLE BİR ARAYA GELİYOR
14.00 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile buluşacak.

BASKETBOL
Kadınlar basketbolunda temsilcilerimiz Avrupa sahnesine çıkıyor!
Türkiye, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda toplam 8 takımla temsil edilecek. Avrupa Ligi\'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi ülkemizi temsil edecekken, Avrupa Kupası\'na Beşiktaş, Mersin BŞB, Hatay BŞB, AGÜ Spor ve İstanbul Üniversitesi katılacak.
-Fenerbahçe kupayı istiyor
-Galatasaray yeniden Avrupa Ligi\'nde
-Yakın Doğu Üniversitesi iddialı
-Avrupa Kupası\'nda 5 temsilci

BEŞİKTAŞ
17.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY
11.00 Emniyet, özel güvenlik çalışanlarına psikoanaliz eğitimi verecek (TT Stadyumu)
13.30 Ekim Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak.
18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürecek.

BİSİKLET
11.30 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na Kumluca - Fethiye etabıyla devam edilecek

BASKETBOLDA AVRUPA MAÇLARININ PROGRAMI
-EUROCUP-
20.00 Galatasaray Odeabank - Bayern Münih
21.45 Paris-Levallois - Darüşşafaka Basketbol
-FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ-
19.30 Beşiktaş Sompo Japan - Sidigas Avellino
21.30 Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka
-FIBA AVRUPA KUPASI-
18.00 Khimik Yuzhny - İstanbul Büyükşehir Belediye
19.00 Tartu Ülikool/Rock - Demir İnşaat Büyükçekmece
-KADINLAR EUROLEAGUE-
19.00 Uniqa Sopron - Galatasaray
20.00 Fenerbahçe - Nadezhda Orenburg
20.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Famila Schio
-KADINLAR EUROCUP-
18.30 Mersin Büyükşehir Belediye - Good Angels Kosice
-ADRİYATİK KADINLAR LİGİ-
16.00 İstanbul Üniversitesi - Crvena Zvezda

MEDEL VE ISLA DÜNYA KUPASI\'NDA YOK
FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri\'nde dün gece son maçlar oynandı
Medel ve Isla\'lı Şili, Brezilya\'ya 3-0 yenilerek kupaya veda etti. Messi\'nin hattrick yaptığı maçta Arjantin de Dünya Kupası biletini kaptı.
Musleralı Uruguay, Bolivya\'yı 4-2 ile geçerek Dünya Kupası\'na gitmeye hak kazandı.

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