"11 can gitmiş, nedir bu zengin düşmanlığı!"

Aralarında Yıldız Tilbe, Buse Terim, Ömür Gedik, Hande Doğandemir ve Sunay Akın'ın de bulunduğu bir çok sabatçı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giderken düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasına ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi. Ömür Gedik, "1 can gitmiş, nedir bu zengin düşmanlığı... İnsanımız ne ara bu kadar kötücül oldu..." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetti. Jette Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgeye bir ekip yönlendirdiğini açıklamasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, hayatını kaybeden 11 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

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Sunay Akın

"Uçak kazasında hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum... Ruhları şad olsun kardeşlerimin... (Bu paylaşımın altına bir şey yazmak yok!.. Sizleri, bu üzücü haber sonrasında insan hayatına ve evlat acısına saygı göstermeyen paylaşımlardan dolayı bir dakikalık "kaygı" duruşuna davet ediyorum!)"

Hande Doğandemir

"Bugünkü üzücü uçak kazasıyla ilgili öyle yorumlar okudum ki insanlığımdan utandım.. böyle acı bir olayda bile nasıl bu kadar acımasız vicdansız ve kalpsiz olabilirsiniz.. hiç tanımadığınız insanlara karşı bu kadar kin ve nefret dolu olmanın ağırlığını nasıl taşıyorsunuz?

Sadece bu olay değil sosyal medyada ulaşabilmenin verdiği cesaretle kustuğunuz nefretiniz,yaptığınız psikolojik şiddet hiç mi vicdanınızı rahatsız etmiyor, hiç mi gece yastığa başınızı koyduğunuzda içinizi bir huzursuzluk kaplamıyor.. ben bu sevgisizliği düşündükçe uyuyamıyorum..."

Yeşim Salkım

"Dün düşen uçakta kızımın ilkokul ve ortaokul arkadaşları vardı. mİnsanlığın bitişini yapılan yorumları okuy8unca bir kere daha anladım. Allah ailelerine sabır versin..!"

Ömür Gedik

"Ne Mina Başaran'ı ne de uçaktaki arkadaşlarını, pilot ve mürettebatı tanıyorum. Ama haklarında yazılan yorumlar tahammül edilecek gibi değil. 11 can gitmiş, nedir bu zengin düşmanlığı... İnsanımız ne ara bu kadar kötücül oldu..."

Yıldız Tilbe

Şeyma Subaşı

Güler Çetingöz