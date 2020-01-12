11 büyükşehirde memnuniyet anketi yapıldı: Küskün CHP seçmeni sandığa dönüyor

CHP’nin 11 büyükşehir belediyesinde halkın memnuniyet oranını ölçtüğü anketin bir kısmı kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete göre küskün CHP seçmeni sandığa döndü.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, 11 büyükşehirde CHP’ye her partiden oy geliyor. Hem Cumhur İttifakı partilerinden hem İYİ Parti’den hem de HDP’den oy geçişleri var. Ankete göre AKP’li ve MHP’li seçmenin yüzde 7’si, “Bu Pazar seçim olsa oyum CHP’ye” diyor. Araştırma daha önce sandığa gitmeyen CHP’li seçmenin de sandığa döndüğünü gösteriyor.

İncelenen 11 büyükşehirdeki duruma bakıldığında Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı seçtirme kabiliyeti azaldı ama henüz sona ermiş değil. Seçmenin yüzde 55’ini oluşturan diğer 71 ildeki değişimin de önem taşıdığı özellikle yeni partilerin buralarda yaratabileceği rüzgârın Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı seçme kabiliyetini bitirebileceği yorumu yapılıyor.

CHP’li bir yönetici, “Diğer partilerin seçmeninin ikinci partisine dönüşüyoruz. AKP’den MHP’den CHP’ye oy geçişleri var. Görünen o ki, AKP’den MHP’ye giden oylar MHP’de sadece mola verdi, kayma devam ediyor” dedi.