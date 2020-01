11. Büyükler Kuraş Dünya Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Yusuf Yıldırım: \'\'Şampiyonaya 43 ülkeden 480 sporcu katılacak\'\'

11. Büyükler Kuraş Dünya Şampiyonası 2-3 Aralık tarihlerinde Hasan Doğan Spor Kompleksi\'nde yapılacak.

Bahçelievler Belediyesi\'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek şampiyonanın basın toplantısı Pullman Otel\'de gerçekleştirildi. Toplantıya Uluslararası Kuraş Federasyonu (IKA) Başkanı Haider AHE Farman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yusuf Yıldırım katıldı.

YUSUF YILDIRIM: \'\'ŞAMPİYONAYA 43 ÜLKEDEN 480 SPORCU KATILACAK\'\'

Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yusuf Yıldırım, Kuraş Şampiyonası\'nı Bahçelievler\'de yapmanın gururunu taşıdıklarını ifade ederek, \'\'Bu heyecan ve gururu bize yaşattıkları için IKA Başkanı Haider Farman\'a, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve sponsorlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Düzenlenecek olan şampiyonaya 43 ülkeden 480 sporcu katılacak\'\' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın her türlü gerekli desteği verdiğini ifade eden Başkan Yusuf Yıldırım, \'\'Ayrıca Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da gerekli desteği vermiştir. Kuraş Dünya Şampiyonası\'nın Bahçelievler\'de yapılması için her türlü destek sağlanmıştır\'\' diye konuştu.

CEMİL BOZ: \'\'GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLMASINI DİLİYORUM\'\'

11\'inci Büyükler Kuraş Şampiyonası\'nın hayırlı olmasını dileyen İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da, \'\'Katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Geleneğimiz ile özdeşleşmiş bir organizasyonu Bahçelievler\'de yapmak çok güzel. Bahçelievler Belediyesi sporumuzun her branşına destek veriyor. Dostluk ve kardeşlik çerçevesinde güzel bir organizasyon olmasını diliyorum\'\' dedi.

OSMAN DEVELİOĞLU: \'\'SPOR, ÜLKELER ARASINDAKİ BAĞI ARTIRIYOR\'\'

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise, şampiyonaya 2\'nci kez evsahipliği yaptıklarını ifade ederek, \'\'Böyle büyük organizasyonları ilçemizde yapmak mutluluk veriyor. Sporu önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kadar sporla ilgili bir çok yatırım yaptık. Bunun da karşılığını aldık. Böyle büyük organizasyonlar da ayrıca ilgi ve alaka artırıyor. Kuraş güzel bir spor dalı 43 ülkeden insanlar buraya gelip izleyip yarışacaklar. Spor ülkeler arasındaki bağları artırıyor\'\' şeklinde konuştu.

HAIDER FARMAN: \'\'KURAŞ AİLESİ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR\'\'

Şampiyonaya katılan herkese teşekkür eden Uluslararası Kuraş Federasyonu (IKA) Başkanı Haider AHE Farman, \'\'Türkiye\'ye bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Türkiye bizim organizasyonları düzenleme alanında ana ortak ülke olmuştur. Kuraş ailesi günden güne büyüyor. Üye ülke sayısı artmaya başlamıştır. Tabii ki bu kuraşın büyümesi ana paydaş olan sporcuların performansları ile olmaktadır. Kuraşı kendi aramızda yapılan bir spor dalı olmaktan çıkarıp genişletmek istiyoruz. Bu çabalar neticesinde kuraş, Global Sporlar Federasyonu\'na üye olacaktır. Şu anda Asya Olimpiyat Oyunları\'nın bir parçası olmakta. Yakında yapılan ziyaretler sonrasında Afrika Olimpiyat Oyunları arasında da yerini alacak. Şu anda bu şampiyonaya katılan sporcu sayısını diğer şampiyonalarda 2\'ye katlamak istiyoruz. Biz her zaman Türkiye\'ye gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz Türk insanının sıcaklığını ve misafirperverliğini yaşıyoruz\'\' dedi.

43 ülkeden 480 sporcunun yer alacağı şampiyonanın programı şu şekilde:

2 ARALIK CUMARTESİ:

10.00-17.00 Müsabakalar (Erkek: - 60,66, 73 kilo, Kadın: -48,52,57,63 kilo)

17.00-18.00 Açılış töreni

18.00-20.00 Yarı final ve final ödül töreni

3 ARALIK PAZAR:

10.00-17.00 Müsabakalar (Erkek: -81, 90, 100, +100 kilo, Kadın: -70, 78,87, +87)

17.00-20.00 Yarı final ve final ödül töreni

20.00 Dünya Kuraş Şampiyonası kapanış töreni

