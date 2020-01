11. Bodrum Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali bugün başlıyor.

11 yıldır her Ağustos ayında Bodrum’da, Türk Devlet Bale Toplulukları ile yabancı konuk bale sanatçıları ve topluluklarının performanslarıyla gerçekleşen festivalin bu yılki açılış temsili ‘Hürrem Sultan’ balesi ile olacak. 7 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, muhteşem kostüm ve danslarıyla tarihi bir dönemi, görsel bir zenginlikte sanatseverlere sunacak.

Radkial'in haberine göre, Padişah Sultan Süleyman’ın tahta geçişinden başlayarak, adaleti ile “Kanunî” adını aldığı dönemin çarpıcı kesitlerle sahneye aktarıldığı eser, Sultan Süleyman’ın tutkularını, seferlerini, zaferlerini ve Hürrem ile geçen saray yaşamını konu alıyor. Müzikleri Nevit Kodallı’ya, koreografisi ise Oytun Turfanda’ya ait iki perdelik ‘Hürrem Sultan’ balesini Deniz Yamanus ve Oktay Keresteci sahneliyor.

Festival programının ikinci eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin, Dünya Dans Günü’nde prömiyerini yapan ‘Bach Alla Turca’ olacak. 10 ve 11 Ağustos’ta iki temsil ile seyirci karşısında olacak eser, iki bölümden oluşuyor. J. S. Bach’ın eserlerinden yola çıkılarak, iki farklı yaklaşımın uyumlu bir bütünlükle sahnelendiği ‘Bach Alla Turca’ balesinin ilk bölümü ‘Bach Konçerto’ adını taşıyor. Masa başında oturmuş dört karakter arasında geçen karşılıklı uzlaşma, ortak görüş ve ikna kavramlarını Bach’ın tempolarına göre işleyen çağdaş bir dans yorumu. İlk bölümün Libretto ve koreografisi ile dekor ve kostüm tasarımı Marco Cantalupo ve Katarzyna Gdaniec’e ait. Eserin bütününe adını veren ve aynı zamanda temsilin ikinci bölümünü oluşturan ‘Bach Alla Turca’ ise, düzenlemesini Bach’ın müziklerinden yola çıkarak Anjelika Akbar’ın yaptığı ‘Bach La Orientale’ albümü üzerine Mehmet Balkan koreografisinden oluşuyor. Anjelika Akbar ve Mehmet Akatay’ın canlı performansları eşliğindeki bu temsile özel bir sürpriz olarak eski balerin Çağla Şikel de seyirci karşısına çıkacak.

14 Ağustos gecesi festival seyircisini Anadolu ’nun arkaik dönemlerine götürecek iki perdelik ‘Amazonlar’ eserinin koreografisi Nugzar Magalashvili’ye ait. 17 Ağustos gecesi ise, festivalin ilk yabancı konuk topluluğu Güney Kore’den Universal Ballet sahnede olacak. Dünyaca ünlü üç koreografın, üç özgün performansından oluşan Black Cake, Duende, Tango üçlemesi ile sanatseverlerle buluşacak olan topluluk, insanoğlunun sesten önceki evrensel anlaşma yöntemi olan beden dilinin olağanüstü anlatımıyla seyirci karşısında olacak. ‘Black Cake’ adını taşıyan ve siyahın saklayıcılığına sığınan insanlık hallerinin aktarıldığı ilk eser, Hollanda Tiyatrosu’nun 30. kuruluş yılına özel oluşturulmuş bir çalışma. Hollandalı koreograf, Hans van Manen’in, Çaykovski, Janacek, Mascagni ve Massanet’in müzikleri üzerine oluşturduğu koreografisi ile yaşam bulan bu çalışma, yaşamın her katmanında birçok tadın barındığına dair ilgi çekici özellikler içeriyor.

Festivalde yer alan bir diğer yabancı temsil; ‘Duende’. Claude Debussy’nin müzikleri üzerine, yine dünyaca ünlü İspanyol balet ve koreograf Nacho Duato koreografisiyle oluşturulan çalışma, elfler, periler ve gece yaşayan oyuncakları anlatan düşsel bir dünyada geçiyor.

‘This is Your Life’ ise Koreli ünlü koreograf Young Soon Hue’nun, Astor Piazzola müzikleri üzerine oluşturduğu bir çalışma. Eser, yaşam tarafından kategorize edilmiş insanların kendileriyle ve birbirleriyle yüzleşmelerini anlatıyor.

Festivalin son temsili dünyaca ünlü ve köklü bale topluluğu Sibirya Devlet Balesi, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde ‘Spartacus’ adlı bale eseri ile seyirci karşısında olacak. Ünlü Ermeni besteci Aram Haçaturyan’ın, içinde yerel renkleri de barındıran çarpıcı müziği ve konusuyla ünlü ‘Spartacus’ balesi festivalin son eseri olarak sanatseverlerle buluşacak. Eserde; Roma Devletini derinden sarsan ve uğraştıran Trakyalı asi köle Spartakus’un liderlik ettiği gladyatörler ve kölelerle birlikte çıkardığı isyan ve Roma ordularını mağlup etmesi konu ediliyor.

21 Ağustos’a kadar sürecek festivalde tüm temsiller saat 21.45’te başlayacak.

Ayrıntılı bilgi www.bodrumballetfestival.gov.tr adresinde.