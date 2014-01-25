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Sağlık

11 bin yıldır 'yaşayan' kanser hücresi

İngiliz araştırmacılar 11 bin yıldır 'hayatta olan' bir kanser türü keşfetti

25 Ocak 2014 11:22

Dünyanın bilinen en eski yaşayan kanser türünün o dönemde bir köpekte ortaya çıktığı ve çiftleşmeyle diğer hayvanlara geçtiği belirtiliyor.

Wellcome Trust Sanger Enstitüsü'ndeki uzmanlar, bu kanser türünün DNA'sını çözdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kanserin ilk görüldüğü köpek, Sibirya kurdu olarak bilinen 'haski' türüne benzeyen, orta büyüklükte, boz kahverengi ya da siyah kısa tüyleri olan bir hayvandı.

Dr. Elizabeth Murchison, "Bu köpekten kanserin neden yayıldığını bilmiyoruz. Ama geriye bakıp, yaydığı kanser hücrelerinde genleri hâlâ yaşayan bu köpeğin kimliğini tanımlayabilmek heyecan verici." dedi.

Bilim insanları, hayvanlarda görülen ve cinsel ilişki yoluyla geçen iki nadir kanser türünden biri üzerinde çalıştı.

Söz konusu kanser türü hayvanların cinsel organlarında tümör oluşumuna neden oluyor.

Uzmanlar gen haritasını çıkardıkları ve 'moloküler saat' işlevi gören bir tür mutasyonu inceleyerek kanserin kaynağının 11 bin yıl öncesine gittiğini tespit etti.

Milyonlarca genetik mutasyona uğramasına rağmen kanser türünün hayatta kaldığı belirtiliyor.

 

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