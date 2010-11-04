-11 BİN ÇOCUK EVLATLIK TBMM (A.A) - 04.11.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, bakanlığına bağlı SHÇEK'in çalışmalarından söz ederken, 2003'e kadar 6 bin 976 çocuğun evlat edindirildiğini, bugün itibarıyla ise bu sayının 10 bin 948 olduğunu belirtti. Kavaf, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığına bağlı SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün, 2011 yılı bütçelerinin sunumunu yaptı. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, toplumdaki dezavantajlı ve özel olarak desteklenip korunması gereken kesimlerle ilgili ek önlemlerin alınmasının, son halk oylamasıyla anayasal güvence altına alındığını anımsatan Kavaf, son yıllarda sosyal hizmet alanında büyük atılımlar yapıldığını söyledi. Kavaf, bu çerçevede SHÇEK'in hizmet önceliğinin, aile merkezli koruyucu ve önleyici çalışmalara verildiğini ifade ederek, kurum bakımına ihtiyacı olan çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerin, her kesimin farklı ihtiyaçlarına göre alternatifler oluşturacak biçimde yeniden düzenlendiğini anlattı. Yeni hizmet modellerinin, ''ihtiyaç sahiplerine en yüksek kalitede ve bulundukları yerde hizmet verme ilkesiyle oluşturulduğunu'' kaydeden Kavaf, ''Hükümetimiz, devletin himayesine muhtaç olup, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza ulaşabilmek amacıyla kurumumuzun bütçesinde önceki yıllara oranla önemli artışlar sağlamıştır'' dedi. -''YERLİ VE YABANCI OTORİTELERCE TAKDİR''- Kavaf, yatılı kurum bakımının, ihtiyaç sahipleri için son seçenek haline getirildiğine işaret ederek, öz ailesi yanında destek, koruyucu aile, evlat edindirme, evde bakım gibi yeni hizmet modelleriyle gelinen noktanın, yerli ve yabancı otoritelerce takdir edildiğini, başka ülkeler tarafından örnek alındığını kaydetti. Gelecek yıl sonuna kadar 381 bin engelliye evde bakım hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirten Kavaf, 2003 yılı başında yatılı hizmet talebinde bulunan engelli sayısı 3 bin 729 iken bugün sıra bekleyen engelli bulunmadığını bildirdi. Kavaf, 2003 başında 21 özürlü bakım merkezinde, bin 943 kapasiteyle hizmet verildiğini, bugün 140 resmi ve özel bakım merkezinde 11 bin 655 engelliye hizmet sunulduğunu, 2011'de ise bu kapasiteyi 13 bine çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı. Kavaf, 2011 yılı sonuna kadar Engelsiz Yaşam Evlerinin sayını 200'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ''Aileleriyle birlikte yaşayan engellilerimizin, ailelerinin düğün, seyahat gibi özel durumları nedeniyle misafir olarak bakım merkezlerimizde kalmalarını sağlamak için de yeni bir düzenleme gerçekleştirdik. Bu kapsamda engellilerimiz ihtiyaç duydukları dönemlerde geçici bir süreyle bizim kuruluşlarımızda misafir olarak kalabilecekler'' diye konuştu. Engelli çocuklara yönelik Umut Evi projesi kapsamında İzmir ve Isparta'da 3 pilot uygulama başlatıldığını anımsatan Kavaf, sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yıl bu projenin yaygınlaştırılmasının sağlanacağını söyledi. -29 BİN 920 ÇOCUĞA AİLE YANINDA DESTEK- Bakan Kavaf, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve gelecek yıl hedeflerini ise özetle şöyle sıraladı: ''Türkiye'de bir ilk olarak 18 ve üzeri yaş grubundaki bakıma muhtaç otistik bireylerden ailesi yanında bakımı mümkün olmayanlara İstanbul'da yatılı ve gündüzlü olarak bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulacaktır. Daha önce ekonomik sebeplerle koruma altına alınan çocuklar, ailelerinin yanına döndürülmüş ve kendi öz aileleri yanında desteklenmeye devam edilmektedir. Çünkü gerekli güvenlik koşullarının sağlanması kaydıyla, her çocuk için en uygun ve en iyi yetişme ortamı kendi öz ailesinin yanıdır. Bu kapsamda 29 bin 920 çocuğumuzu ailesinin yanında desteklemekteyiz. Ailesi yanında desteklenen çocuklarla birlikte ihtiyaç sahibi kişilere verilen ekonomik ve sosyal destek 2002'de 5 milyon 233 bin 236 liraydı. 2010'da bu rakam 87 milyon 44 bin lira oldu. 2011'de ise bu desteğin 2002'ye göre yüzde bin 880 oranında arttırılarak 98 milyon 290 bin lira olması öngörülmüştür. 2003 yılına kadar 6 bin 976 çocuk evlat edindirilmişken, bugün itibari ile 10 bin 948 çocuk evlat edindirilmiştir. Türkiye genelinde 284 Çocuk Evimiz var, 2011 sonuna kadar bunu 400'e çıkarmayı planlıyoruz. 7 Koruma ve Bakım Rehabilitasyon Merkezimizde 128 çocuğa, 23 Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezimizde ise 335 çocuğumuza yatılı hizmet verilmektedir. 2011'de bu merkezlerin toplam sayısının 40'a ulaşması planlanmaktadır.'' -KADIN KONUKEVLERİ- İstismara uğrayan ya da bu riski taşıyan veya şiddet mağduru olan kadınlara, psiko-sosyal destek, acil barınma, sağlık, hukuki yardım gibi ihtiyaçlarını karşılayan kadın konukevlerinin sayısını hızla arttırdıklarını kaydeden Kavaf, 2003'te 170 kapasiteli 8 kadın konukevi varken, bugün 867 kapasiteyle 38 kadın konukevinin hizmet verdiğini söyledi. Kavaf, bu rakamı, bu yılın sonuna kadar açacakları konukevleriyle 45'e, 2011'de ise 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. SHÇEK'te 2003'teki 12 bin 644 olan personel sayısının, bugün 22 bin 169'a ulaştığını, 2011'de ise 25 bin personeli hedeflediklerini belirten Kavaf, ''2003'de 30 kişiye bir bakım elemanı düşmekteyken kuruluşlarımızdaki bakım standartları yükseltilerek, özürlü bakım merkezlerinde 6 özürlüye, çocuk yuvalarında 6–8 çocuğa, huzurevlerinde ise 15 yaşlıya en az meslek lisesi düzeyinde eğitimli veya en az lise mezunu bakım sertifikalı bir bakım elemanı ile hizmet verilmesi sağlanmıştır'' diye konuştu. -KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİN ÖNLENMESİ EĞİTİMLERİ- Kavaf, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İçişleri, Adalet, Sağlık bakanlıkları ile Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programlarında, 40 bin 400 emniyet görevlisi, 326 yargı mensubu ile 59 bin sağlık personelinin eğitiminin tamamlandığını ifade etti. Kavaf, sözlerini şöyle tamamladı: ''Kırsal kesim kadınlarının güçlendirilmesi, açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, kırsal kesim kadınlarının kalkınmadaki rolleri konusunda ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uzmanların katılımlarıyla bir çalıştay yapılacaktır. Ekonomik faaliyette bulunan kadınlar arasında yeterli iletişimin, koordinasyonun bulunmaması ve yürüttükleri faaliyet alanlarında örgütlenmelerinin sınırlı kalması önemli sorun alanlarından biri olarak görülmektedir. Bu amaçla, kadınların ekonomik faaliyet alanlarında örgütlenmeleri: Kooperatifleşme isimli toplantı gerçekleştirilecektir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışında yaşayan kadınlarımıza yönelik toplantılar düzenlenecektir. Kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumunu doğrudan etkileyen, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önünde engel teşkil eden, birbirleriyle iç içe geçmiş sorun alanları ile mücadelede etmek amacıyla Kadına Yönelik Şiddet, Kadın ve Sağlık, Erken Evlilikler paneli düzenlenecektir.''