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Yaşam

11 bin 475 öğretmen atandı ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 14:58

-11 bin 475 öğretmen atandı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 bin 475 kadroya öğretmen atadı. Öğretmen atamaları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında öğretmenlik için 57 bin 952 adayın başvurduğunu, bu adaylardan 55 bin 718'sinin başvurusunun uygun bulunduğunu bildirdi. Yalçın, 55 bin 718 aday arasından 80 ayrı branşta 11 bin 544 kadroya atama yapılacağını belirtti. Törende, Bakan Dinçer'in konuşmasının ardından bilgisayar kurasına geçildi ve KPSS puan sıralamasına göre 11 bin 475 adayın ataması yapıldı. Atamalar sonucunda taban puanlar Müzik Öğretmenliğinde 59.9, Okul Öncesi Öğretmenliğinde 67.2, Sınıf Öğretmenliğinde 80.5, Tarih Öğretmenliğinde 84.6, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinde 84.0, Türkçe'de 89.2 olarak gerçekleşti. Öğretmen olarak atananlar, 5 Eylülde göreve başlayacak. Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek.

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