-11 AYIN SULTANI ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Ramazan ayının ilk teravih namazı yarın kılınacak, ilk iftar ise çarşamba günü yapılacak. Ağustos ayına denk gelen ramazanda, oruçlu geçen süre 16 saate yaklaşacak. Bu ramazanda ilk iftar Ankara'da saat 20.01'de, İstanbul'da saat 20.18'de, İzmir'de saat 20.20'de, Çanakkalede 20.27'de, Hakkari'de ise saat 19.12'de açılacak. Ramazan ayında ilk gün oruçlu geçen süre Ankara'da 15 saat 50 dakika, İstanbul'da 15 saat 57 dakika, İzmir'de 15 saat 40 dakika, Hakkari'de 15 saat 36 dakika, Çanakkale'de ise 15 saat 52 dakika olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Ramazan hizmetleri konusunda il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderdi. Buna göre, Ramazan boyunca sabah ezanları Diyanet Takvimi'nde gösterilen imsak vakitlerinde ve her camide aynı anda okutulacak. Müftülükler, Ramazan ayına özel vaaz ve irşat programı hazırlayacak. Programlar, Ramazan'dan 10 gün önce Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilecek ve başkanlık internet sitesinde yayımlanacak. Merkezi konumdaki bazı camiler, merkezi vaaz sisteminden ayrılacak. İlahiyat fakülteleri öğretim üyeleri, eğitim merkezleri öğretmenleri, imam-hatip liseleri meslek dersleri öğretmenleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri, emekli müftü, vaiz ve liyakat sahibi imam hatiplerin bu camilerde vaaz vermeleri sağlanacak. Vaazların zamanında başlaması ve ezan vaktinde bitirilmesi konusunda gerekli dikkat gösterilecek. -ÇADIR MESCİTLER- Ramazan ayının ağustos ayına denk gelmesi sebebiyle il ve ilçe müftülüklerince turizm bölgelerinde ve yayla turizminin yoğun olduğu yerlerde, teravih namazının kılınması, vaaz ve irşat hizmetlerinin sunulması konusunda gerekli tedbirler alınacak. Turizm bölgelerinde sahil sitelerinin bulunduğu mahallelerde, yayla geleneğinin devam ettiği ve göçmen tarım işçilerinin bulunduğu yörelerde bu vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için imkanlar ölçüsünde namaz kılınabilecek, çocuklara yönelik yaz kur'an kursları düzenlenebilecek çadır (mobil) mescitler kurulacak. Mahalli imkanlar dahilinde oluşturulacak çadır mescitler için mülki amirlerden onay alınacak. Çadır mescitlerde mevcut görevliler arasından mülki amirin onayıyla geçici görevlendirme yapılacak. -EZAN ÇEVREDE DUYULACAK ANCAK YAKIN KOMŞULARI RAHATSIZ ETMEYECEK- Cami ve minare hoparlörlerinin ses düzeni, ezanın çevrede duyulmasını sağlayacak fakat yakın komşuları da rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanacak. Ramazan süresince zaruri haller dışında hiçbir din görevlisine izin verilmeyecek. Görevli bulunmayan veya ibadete açıldığı halde kadro tahsis edilmeyen camilerde, din hizmetleri emekli personel ya da imam hatiplik yeter belgesi almış olanlara öncelik vermek şartıyla ehil kişiler tarafından yürütülecek. İmkanlar dahilinde görevlisi olmayan hiçbir cami bırakılmayacak. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla il ve ilçelerde en az bir cami Kadir Gecesi sabah namazına kadar açık kalacak. -MAHYALARIN İÇERİĞİNİ BAŞKANLIK BELİRLEYECEK- Mahya konulacak camiler ve mahyada yer alacak yazı metinleri Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek. Ramazan boyunca kandiller iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecek. Camilerde kadınlara geniş, aydınlık ve sağlıklı mekanlar ayrılması için çalışmalar yapılacak. Çocukların camiye ve cemaate katılmaları teşvik edilecek. Camide yaşının gereği davranışlar sergileyen, dikkat dağıtan çocuklara karşı kırıcı ve küstürücü tavır yerine, onları camiye ısındıracak şekilde yumuşak, sevecen ve hoşgörülü davranılacak. -GÖSTERİŞLİ DAVETLER YERİNE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İFTAR- Din görevlileri Ramazan boyunca hastane, hapishane, çocuk ıslahevi ile yurt ve yuvaları ziyaret edecek, ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve fakir kimselerle ilgilenecek. Maddi durumu iyi olan vatandaşların gösterişli iftar davetleri vermek yerine, halkla bütünleşmeyi sağlayacak, ihtiyaç sahiplerinin katıldığı iftarlara yönelmeleri yönünde öncülük yapılacak. Din işleri yüksek kurulunca asgari 7 TL olarak karara bağlanan sadaka-i fıtr (fitre) miktarı için müftülükler, ayrıca bir miktar belirlemeyecek.