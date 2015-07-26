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11 ayda 83 kilo verdi, takipçilerini inandıramadı

Simone Anderson, 83 kilo verdiğine inanmayan takipçileriylee sarkık karnının fotoğrafını paylaştı

29 Temmuz 2015 21:32

Yeni Zelanda'da yaşıyan ve uzun yıllar boyunca kilo problemiyle uğraşan Simone Anderson, 11 ayda 83 kilogram verdi. Bir makyaj sanatçısı ve kuaför olan Anderson, 169 kg’dan 83.85 kg'a düştü.

Geçen 11 ayı Instagram ve Facebook hesaplarında takipçileriyle paylaşan Simone Anderson, her haftanın aynı gününde benzer pozlarla gelişim notları tuttu. 

Radikal'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Anderson uzun zamandır beklediği en büyük paylaşımını yapmış ve altına not düşmüş; ‘Resmen 11 ay olduğum insanın yarısıyım! 169 kg’dan 83.85’e düştüm ve bu başarı hissinin neye benzediğini kelimelerle anlatmam mümkün değil!’

 

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