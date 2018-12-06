11 ayda 196 milyon 662 bin yolcu

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Aralık (DHA)Türkiye\'de 11 ayda toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 196 milyon 662 bin 680\'e ulaştı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) 1 milyon 876 bin 54, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 3 milyon 538 bin 533 ton oldu.

KASIM AYINDA 13 MİLYON 952 BİN YOLCU

Kasım ayında ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 64 bin 745, dış hatlarda ise 41 bin 826 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38 bin 435 olarak gerçekleşti. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 145 bin 6’ya ulaştı. Kasım ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 122 bin 448, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 815 bin 463 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 13 milyon 952 bin 818 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayı itibarıyla iç hatlarda 59 bin 645 ton, dış hatlarda 221 bin 246 ton olmak üzere toplamda 280 bin 891 tona ulaştı.