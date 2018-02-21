11 asırlık Öşvank Kilisesi restore edilecek

Gürcü Kralı Kuropalat Adarnese'nin oğulları tarafından 963-973 yılları arasında yaptırılan ve yıkılma tehlikesi olan 11asırlık Öşvank Kilisesi restore edilecek. Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Kültür Bakanlığı tarafından kilisenin yapısal güçlendirme ihalesinin 1 ay içinde yapılacağını bildirdi.

İtalya'da 12 Mart 2016 günü yapılan Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında Türkiye'nin 11'inci "sakin kent"i seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinin Çamlıyamaç köyündeki kiliseyi her yıl 10 bin turist ziyaret ediyor.

Odatv'de yer alan habere göre, Gürcü Kralı Kuropalat Adarnese'nin oğulları David ve Prens Bagralt tarafından 963- 973 yılları arasında yaptırılan ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Öşvank Kilisesi, bölgenin önemli tarihi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kilisenin yıkılmak üzere olduğunu vurgulayan Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy şunları söyledi:

"Bölgemizin en önemli tarihi eserlerinden bir olan ve 'Oşki Manastırı' olarak da bilinen kilise yıkılmak üzere. Taşıyıcı sistemlerinde bin yılın vermiş olduğu bir yorgunluk söz konusu. Bununla ilgili binanın acilen onarılması gerekiyor. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu binanın yapısal izleme ve yapısal güçlendirme ihalesini bir ay içerisinde yapacak. Yapısal izlemede açılan yerlerdeki tahribatı izleyeceğiz. Kilisenin yanından araç geçtiğinde veya yanında inşaat çalışma faaliyeti olduğunda oluşabilecek zararlarını titreşim yoluyla öğrenmiş olacağız. Bu da tabii bakanlığımız merkezinden de internet üzerinden görebilecek. Yapısal izlenmeden sonra binanın zayıflayan yerleri güçlendirilip ayrılan bölümleri de birleştirilecek. Bir an önce bu ihalenin yapılması büyük bir arzumuz. Bu çalışma esnasında yapıda orijinal olmayan ekler, eklentiler ve yapı elemanları da mutlaka çıkarılmış olacak. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken kolon yerini oluşturan ahşap direk kaldırılıp yerine taş sütün konulacak."

Halis Özsoy, yöre halkı ile yaptıkları görüşmelerde kütüğün yaklaşık 200 yıl önce tarihi eserin yıkılmaması için köylüler tarafından konulduğunu 5 yıl önce de buraya gelen Gürcü turist kafilesi tarafından kütüğe destek olması açısından kriko şeklinde bir demir parçası ilave edildiğini belirtti.