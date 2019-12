11 afrodizyak önerisi

Aslında bir şeyler paylaşmak ve bu paylaşılanlardan keyif almak en büyük afrodizyak. Daha seksi görünmek yerine daha eğlenceli olmaya çalışarak seks hayatınızı renklendirebilirsiniz.



1- Beraber alışverişe çıkın ve bırakın kıyafetleri o seçsin



Erkekler alışverişe çıkmayı sanıldığının aksine ‘para harcamak’ yüzünden değil, saatler boyu bir kenarda oturup beklemek zorunda kaldıkları için sevmezler! Ama birlikte alışverişe çıkıp, her 2 dakikada bir onun seçtiği seksi kıyafetlere modellik ettiğiniz taktirde hiçbir erkek buna ses çıkarmaz! Çünkü erkekler bu tür görsel gösterileri severler. Üstelik bu kıyafetleri satın almanıza da bir şey demiyorsa, neden modellik yapmayasınız ki?



2- Bir parça çikolata veya naneli rom



Yıllar once Serdar Ortaç’ın, mankenin göbeğinden siyah zeytini kaptığı video klibi anımsadınız mı? Şimdi anlatacaklarımız biraz onu çağrıştırıyor. Seks terapistleri naneli rom, çikolata, meyveli soslar ve likörlerin havayla da birleşince son derece etkili afrodizyaklar olduğunu söylüyor. Yani belinize damlatacağınz bir kaç damla rom veya en tatlısından meyveli bir sos yatak odanızı renklendirebilir!



3- Çok şık bir restoranda yemeğe gidin



Ve yemek sırasında birbirinize sadece seksüel fantezilerinizden bahsedin. Etrafınızda sizi duyanlar olabilir. Aldırmayın, bu ikiniz için de daha eğlenceli olabilir. Bu sırada seçtiğiniz mönü de sohbetinize yaraşır nitelikte olmalı. Örneğin tatlı olarak bol soslu çikolatalı bir profiterol iyi gider. Çünkü uzmanlar çikolatanın doğal bir amfetamin olan ‘phenylethylamine’ içerdiğini belirtiyor. Bu madde de orgazm olmayı tetikliyor!



4- Romantik bir film sahnesini canlandırın



Bu konunun en iyi örneklerden biri ‘Patrick Swayze’li Dirty Dancing’ filmi. Mumlarla ışıklandırılmış salonda ünlü filmin soundtrack’ini takın ve başlayın marifetinizi göstermeye. Müzikteki yeteneğinizi bilemiyoruz ama uzmanlar, müziğin önemli bir afrodizyak olabileceğini vurguluyor.



5- Birlikte yemek yapın



İşte çiftlerin birlikte bir şeyler paylaşabilmesi için muhteşem bir fırsat daha. Bunun için evde başbaşa bir akşam yemeği planlayın. Fırında sütlacın üstü istediğiniz gibi kızarmamış. Kimin umrunda? Önemli olan sadece ikinizsiniz.. Hatta mönüyü elle yiyebileceğiniz, sevgilinizi de ellerinizle besleyebileceğiniz yemeklerden oluşturun. Bundan sonra ortamın ısınmasını sağlamak size kalmış!



6- En seksi Playstation oyununu seçin!



Bu önerimiz sadece masum bir Playstation oyunuyla sınırlı değil aslında. Partnerinizle birlikte Playstation’da sevdiğiniz bir oyunu seçin. Akşam, içkilerinizi de alın yanınıza ve birlikte oynamaya başlayın. Yalnız her oyunda bir kaybeden olur ve sizin durumunuzda da kaybeden her adımda ufak ufak soyunacak unutmayın. Oyunun sonu gelmeden kendinizi yatak odasında bulacaksınız!



7- Farz edin ki ilk kez buluştunuz



İlişkiler de eskiyebilir veya rutine girebilir. Bu yüzden zaman zaman küçük oyunlara ihtiyacınız olabilir. Öncelikle unutmayın soyunmanın da bir raconu var! Ve bunu karşılıklı olarak bir sanat haline getirebilirsiniz. Farz edin ki bu sizin ilk buluşmanız. Her şey mükemmel olmalı. Fonda hafif bir müzik ve sadece ikiniz varsınız. Unutmayın hiç aceleniz yok.



8- Kendi videonuzun yıldızı olun!



Bu önerimiz elbette ki karşılıklı güven duyduğunuz bir ilişki için geçerli. Erotik görüntülerini bir videoya kaydedin. Daha sonra bunu bilgisayarınıza kaydedin ve sevgilinizi çağırın. Ona ‘bulduğunuz enteresan’ bir siteyi göstermek istediğinizi söyleyin. Gördükleri karşısında kendisini Paris Hilton’la birlikteymiş gibi hissedeceğine emin olun.



9- Ona bir yabancıymış gibi davranın



Seks yaşamınızı hareketlendirmek için fazla çabaya ihtiyaç duymayacağınız bir şey öneriyoruz şimdi size. Unutmayın beynimiz aslında en büyük seks organımız! Biraz yaratıcılık ve bolca hayal gücü bakın ortalığı nasıl kızıştıracak. Sevgilinizle anlaşın; sizi bir bardan almaya gelmesini söyleyin. Eve birlikte döneceğinizi bildiği sürece, bardaki küçük flörtlerinizi izlemek hoşuna gidecek inanın. Çünkü yapılan araştırmaların sonucuna göre uzmanlar, erkeklerin “arzulanan” kadınlarla birlikte olmaktan da tahrik olduklarını belirtiyor.



10- Su savaşı yapın



Erkek arkadaşınızdan bulaşıkta yardım etmesini isteyin sonra da su savaşını başlatın! Uzmanlar su savaşı yemek savaşından daha iyidir’ diyor. Zira yapılan araştırmalar, çiftlerin, bu tür fiziksel temaslarının farklı yer ve zamanlarda seks yapmaya teşvik edici olduğunu söylüyor. Yani su savaşının sonunun yatakta bitmesi kuvvetle muhtemel!



11- Sadece flört edin



Bu önerimiz pek çok kişi için biraz zor gelebilir. Çünkü size sadece bir saatliğine partnerinizle flört etmenizi öneriyoruz. Ancak masum bir flörtten söz ediyoruz. Belden aşağıya inmek yok. Belki bir cafe’de masum bir buluşma, belki birlikte bir sinema filmi izleme veya sadece telefonda konuşma. Emin olun çok eğlenceli olacak. Kendinizi tıpkı liseli genç aşıklar gibi hissedeceksiniz. Sonrasında da bu ilişkinizi daha da kamçılayacak!

