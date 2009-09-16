10.yılında bir dünya orkestrası

CD, 2010 yılında Türk ve uluslararası klasik müzik dinleyicisinin beğenisine sunulacak. BİFO, 2009 – 2010 sezonuna da zengin bir programla merhaba diyor. Beethoven’ın 9. Senfonisi’den, 150. doğum yılı kutlanan Mahler’in 6.Senfonisi’ne kadar birbirinden etkileyici konserlerin yer aldığı program, Ekim ayından itibaren müzikseverlere keyifli bir sezon yaşatacak.

16 Eylül 2009, İstanbul; Klasik müzikte Avrupa’nın önde gelen orkestraları arasında yer alma hedefi yolunda hızla ilerleyen Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni konser sezonuna birçok yenilikle başlıyor.

10. yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın, Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleştirilen özel albüm, 2010 yılında uluslararası müzik piyasasında yerini alacak. Klasik müzik piyasasının lider şirketlerinden Onyx tarafından hazırlanan albüm, Ocak ayından itibaren Türkiye’de ve dünyada satışa sunulacak.

BİFO Klasik Kart avantajları müzikseverleri bekliyor

Bu sezonun ilk’lerinden biri de Orkestra’nın abonelik sistemine getirilen yeni açılım. Avrupa’daki orkestralarda olduğu gibi BİFO da yeni kart sistemi BİFO Klasik Kart ile abonelerine özel ayrıcalıklar sunacak. Sezonun tüm biletlerini alan herkesin sahip olabileceği BİFO Klasik Kart, indirimlerin yanısıra konser provalarını izleyebilme, biletlerin elden teslim edilmesi gibi ayrıcalıklar sunacak.

Sezonun kaçırılmayacak eserleri 9. Senfoni ve La Traviata

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu yıl da klasik müzik severlerin heyecanla takip edeceği dolu bir programla, dünyanın önde gelen solistlerini ağırlayacak. 2009- 2010 sezonunda; Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfonisi ile Verdi’nin La Traviata Operası’nın konser versiyonunun seslendirileceği konserler gerçekleşecek. 150. doğum yılı nedeniyle Mahler’in 6. Senfoni’sinin seslendirileceği Şubat konseri de kaçırılmayacaklar arasında yer alıyor. BİFO 2009 - 2010 konserlerinde solist olarak Isabelle Faust, Anne Gastinel, Denis Matsuev gibi dönemin önde gelen sanatçılarını konuk edecek.

Yeni logo, güçlü kimlik

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın yenilenen logosu; uluslararası orkestra kimliğini daha güçlü bir şekilde yansıtacak. Logoyla birlikte 2009-2010 konser sezonundaki yeniliklerin tanıtıldığı toplantı; Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel katılımıyla, halka açık sanatçı atölyeleri ile çağdaş sanatın gelişmesine önemli katkı sağlayan ArtCenter/ İstanbul’un özel atmosferinde gerçekleştirildi.