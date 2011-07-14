-109 YILLIK ASKER EĞLENCESİ GELENEĞİ KÜTAHYA (A.A) - 14.07.2011 - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Akçaalan beldesinde, bir yıl sonra askere gidecek gençler için 109 yıldır 10'ar gün süren eğlenceler düzenleniyor. 1902 yılından bu yana aralıksız sürdürülen geleneğin bu yılki bölümü, belediye binasının balkonunda asker adaylarını karşılayan Akçaalan Belediye Başkanı Mehmet Ali Acar'ın gençlere para bağışlamasıyla başladı. Acar, maniler söyleyip deyiş atan gençlerin bir direğin ucuna bağladığı bezden yapılmış beyaz flamaya paraları iğneledi. Daha sonra, Acar'a sevgi gösterisinde bulunduklarını ifade etmek isteyen gençler, efe kıyafetleri giyerek davul ve zurna eşliğinde çalınan oyun havalarıyla oynadı. Gençler, belediye önündeki törenin ardından flamayla beldede dolaştı. Her sokakta durduktan sonra mani söyleyip deyiş atarak, vatandaşlardan bağış topladılar. Söz konusu gelenek kapsamında gündüz toplayacakları bağışlarla piyes, halk oyunu ve çeşitli yarışmalardan oluşan akşam eğlenceleri düzenleyecek gençlerin, 10 gün süresince bunu devam ettireceği belirtildi. Asker adaylarının, eğlencelerden artan parayla beldenin okul, cami, köprü, çeşme gibi ortak kullanım alanları ve acil ihtiyaçlarına destek verdiği ifade edildi. Belediye Başkanı Acar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, asırlık geleneğin belde halkı ve genç kuşaklardan yoğun ilgi gördüğünü, bunun için uzun yıllar aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Geleneğin, ''Peygamber Ocağı'' diye bilinen askere gitmeye hazırlanan gençlere, sabır, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma gibi önemli değerleri öğretme ve hayata hazırlamayı amaçladığını dile getiren Acar, şöyle konuştu: ''Vatan topraklarını koruma sırası gelen her gencin bu görevi severek yerine getirdiğinden eminim. Yıllardır ara vermeden yürüttüğümüz bu güzel gelenekle bunu hep birlikte kanıtlıyoruz. Geleneğimizi bir para toplama olayı gibi değerlendirenler varsa yanılırlar. Bu geleneğin özü, dayanışma, kaynaşma, kardeşlik bağlarının gelişmesi gibi önemli değerlerle doludur. Zaten toplanan paranın büyük bölümü, yapılan yardımlarla hizmet olarak beldemize geri dönmektedir. Bu durumu halkımızın çok iyi bilmesi, 109 yıllık geleneğin hala ilk günkü gibi canlı kalmasını sağlamıştır. Geleneğimiz benzer adetlerden çok farklıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu güzel geleneğimizin devamına katkı sağlayan tüm büyüklerimize ve hala emek veren tüm belde halkımıza teşekkür ederim.''