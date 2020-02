108 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de yaşayan 108 yaşındaki Ayişe Değerlier\'e Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen ve duygulanan Ayişe nine, \'\'Hayatımda ilk kez doğum günüm kutlanıyor. Allah hepinizden razı olsun\'\' dedi.

Kent merkezinde oğlu Namık Değerlier ile birlikte yaşayan Ayişe Değerlier Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanından önce doğdu. 4 çocuk sahibi Ayişe Değerlier’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen ise 108 yaşına giren Ayişe Nine’ye sürpriz yaparak doğum günü pastası hazırlattı. Seçen, Ayişe Değerlier’in elini öperek sağlıklı daha nice yıllar dileğinde bulundu. Ayişe Değerlier ile bir süre sohbet eden Seçen, aile ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

Kendisine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun kaldığını söyleyen Ayişe Değerlier, hayatında ilk kez doğum günü kutlamasının yapıldığını belirterek, \'\'Bu yaşıma kadar hiç doğum günümü kutlamadım, ilk defa sizin sayenizde kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun\'\' dedi. Kendisini sağlıklı ve dinç hissettiğini belirten Ayişe nine, \'\'Geceleri hep dua ediyorum, namazımı da hiç aksatmam. Ezan okunduğu zaman oğlum beni uyarır, ben de hemen namazımı kılarım. Herkes için, tüm Müslümanlar için, hastalar, borçlular için hep dua ederim\'\' diye konuştu. Belediye Başkanı Seçen de, \'\'Bizler, sizlerin duaları sayesinde ayakta duruyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, acınızı göstermesin, sizler de dualarınızdan bizleri eksik etmeyin\'\' karşılığını verdi.

Geçmişte yaşadığı komşularını özlemle anan Ayişe ninenin sözleri karşısında duygulanan ve yıllar önce kaybettiği annesini anımsayan Belediye Başkanı Atilla Seçen\'in de gözleri doldu. 20 yıl önce eşini kaybettiğini belirten Ayişe nine de çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü, bundan sonra da ömrü ve sağlığı elverdiği sürece ibadetine ve dualarına devam edeceğini söyledi. Pastanın üzerine konulan mumları üfleyerek söndüren Ayişe Değerlier, mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI